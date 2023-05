Khán giả mong đợi gì trong 4 tập cuối phim ‘Người mẹ tồi của tôi’?

Rating Người mẹ tồi của tôi không ngừng tăng mạnh POSTER PHIM

Trải qua 10 tập phát sóng, Người mẹ tồi của tôi (The Good Bad Mother) liên tục chứng tỏ sức hút khó cưỡng với việc phá vỡ hàng loạt kỷ lục rating trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Raing tập mới nhất của tác phẩm đạt 10%, tăng gấp 3 lần so với tập đầu tiên. Đây cũng là tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi phim chiếu đến nay.

Người mẹ tồi của tôi cũng khiến người xem tò mò khi úp mở thêm nhiều tình huống gay cấn xoay quanh hành trình hồi phục, trưởng thành đầy nước mắt xen lẫn tiếng cười của "người đàn ông thân xác 35 tuổi nhưng trí óc của một cậu nhóc 7 tuổi" Choi Kang Ho (Lee Do Hyun).

Bộ đôi phản diện đáng ghét Oh Tae Soo (phải) và Song Woo Byeok (trái) trong phim POSTER PHIM

Đặc biệt, theo nhiều khán giả, các tập phim gần đây cài cắm vài chi tiết cho thấy Choi Kang Ho dường như đã lấy lại được một phần trí nhớ, nhưng vẫn chưa đủ để tự anh hoàn thành kế hoạch trả thù của mình và chống lại hai kẻ ác độc Oh Tae Soo (Jung Woong In) - Song Woo Byeok (Choi Moo Sung).

Cuộc đối đầu giữa Choi Kang Ho với Oh Tae Soo - Song Woo Byeok hứa hẹn sẽ trở nên căng thẳng hơn ở các tập cuối, nhất là khi Choi Kang Ho đang nhanh chóng phục hồi còn hai kẻ ác ma này không ngần ngại làm thêm nhiều điều xấu xa để che giấu tội ác cũng như thực hiện hóa tham vọng không đáy.

Cặp "thanh mai trúc mã" Choi Kang Ho và Lee Mi Joo có cảnh hôn nhau tình tứ ở tập 10 POSTER PHIM

Người xem rất chờ đón màn tái xuất của "cậu bé 7 tuổi" Choi Kang Ho trong vai trò công tố viên quyền lực, trừng trị Oh Tae Soo và Song Woo Byeok, lật lại vụ án thảm của người bố ruột Choi Hae Sik (Cho Jin Woong) năm xưa.

Đặc biệt, chuyện tình tan vỡ trong quá khứ của Choi Kang Ho và Lee Mi Joo (Ahn Eun Jin) chính thức được hé lộ trong không khí đầy u buồn ở tập 10. Trước mặt mẹ ruột, Lee Mi Joo cũng thừa nhận cặp sinh đôi Lee Seo Jin (Park Da On) - Lee Ye Jin (Ki So Yu) là kết tinh tình yêu giữa cô và Choi Kang Ho.

Tương tác đáng yêu giữa "ba bố con" trong phim chiếm cảm tình khán giả POSTER PHIM

Việc Lee Mi Joo bất ngờ quyết định công khai quan hệ giữa cô và Choi Kang Ho cùng danh tính bố ruột của hai con chính là yếu tố đưa mạch phim Người mẹ tồi của tôi lên cao trào hơn khi tác phẩm chỉ còn 4 tập nữa là kết thúc. Cuối tập 10, khoảnh khắc Lee Mi Joo đưa hai con đến trước nhà Choi Kang Ho càng đẩy những người ngồi trước màn ảnh nhỏ vào tình thế "đứng ngồi không yên", tò mò phản ứng của các nhân vật ở ấp Jou khi biết được bí mật động trời này.

Hầu hết fan Người mẹ tồi của tôi đều mong ngóng cảnh nhận ra nhau của ba bố con Choi Kang Ho và Lee Seo Jin - Lee Ye Jin, đồng thời, muốn gia đình nhỏ này có thêm nhiều cảnh tình cảm quây quần ấm áp ở 4 tập cuối. Nhiều người xem còn phỏng đoán cảm nhận của cô nhóc Lee Je Jin khi biết được người mà bản thân yêu mến, ngưỡng mộ lại chính là bố ruột của mình.

Bệnh tình của Jin Young Soon khiến khán giả chua xót POSTER PHIM

Nhân vật vợ trưởng thôn (trái) đầy bí ẩn

POSTER PHIM

Bên cạnh đó, tình tiết về tình trạng bệnh tật của Jin Young Soon (Ra Mi Ran) trở nặng hơn cũng được dân mạng bàn luận sôi nổi. Khán giả mong ngóng Jin Young Soon sẽ giải quyết được toàn bộ khúc mắc với con trai Choi Kang Ho, tận hưởng hạnh phúc bên con cháu, có thể sống đến khi chứng kiến được bọn Oh Tae Soo và Song Woo Byeok phải trả giá.

Đáng chú ý, danh tính và gương mặt thật của nhân vật vợ trưởng thôn ấp Jou cũng là yếu tố khiến người xem mong chờ ở tập cuối. Bởi suốt 10 tập vừa qua, bà luôn xuất hiện cùng lớp mặt nạ dưỡng da và có nhiều hành động bí ẩn.

Người mẹ tồi của tôi quy tụ dàn sao Hàn Lee Do Hyun, Ra Mi Ran, Ahn Eun Jin, Yoo In Soo, Kang Mal Geum, Seo Yi Sook, Kim Won Hae, Park Bo Kyung, Choi Moo Sung, Jung Woong In... Phim chiếu tối thứ tư, thứ năm hằng tuần trên kênh cáp JTBC.