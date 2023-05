Ra Mi Ran. Khởi đầu ở mức 3,6% trên toàn quốc, Người mẹ tồi của tôi (The Good Bad Mother) bứt phá lên 7,7% ở tập phim mới nhất. Đồng thời, cũng trong những khoảnh khắc cuối tập 6 vừa phát sóng, khán giả cũng không ngừng bàn luận về tình huống Jin Young Soon (Ra Mi Ran đóng) nhận ra bản thân bị ung thư khó cứu chữa khiến bà phải cứng rắn nhanh chóng giúp con trai Choi Kang Ho (Lee Do Hyun) hồi phục