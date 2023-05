Điều gì giúp phim ‘Người mẹ tồi của tôi’ tăng gấp đôi rating sau 4 tập?

Người mẹ tồi của tôi nhanh chóng lập kỷ lục rating POSTER PHIM

Hành trình chuộc lỗi của 'người mẹ tồi'

So với các bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt vào cuối tháng 4 - đầu tháng 5.2023, Người mẹ tồi của tôi (The Good Bad Mother) có màn khởi đầu khá ổn định với rating 3,6% trên toàn quốc. Tuy nhiên, đến tập 4, mạch phim có nhiều chuyển biến bất ngờ lẫn thú vị, thúc đẩy tỷ suất người xem tăng mạnh lên 7%, gần như gấp đôi so với tập 1.

Trong vòng 4 tập đầu tiên, tình tiết Người mẹ tồi của tôi được triển khai nhanh gọn. Tác phẩm mở đầu với cuộc đời của nam chính Choi Kang Ho (Lee Do Hyun), miêu tả chàng trai này cùng tuổi thơ bí bách dưới sự giáo dục hà khắc của người mẹ Jin Young Soon (Ra Mi Ran) cho đến khi trở thành một công tố viên lạnh lùng ích kỷ.

Jin Young Soon đau khổ nhận ra bản thân "muốn giúp con thành một người giàu có và quyền lực, nhưng cuối cùng lại biến con thành quái vật tàn nhẫn" POSTER PHIM

Biến cố đầu tiên của tác phẩm xảy ra khi Choi Kang Ho bị gài bẫy, chịu tai nạn giao thông khủng khiếp, khiến anh mất trí nhớ - từ một người đàn ông 35 tuổi chỉ có ký ức dừng lại ở năm 7 tuổi và bị liệt. Jin Young Soon tuyệt vọng nhưng rồi vẫn phải tự động viên bản thân, xem đây là cơ hội khắc phục lại những tổn thương mà bà đã vô tình gây ra cho con trai năm xưa...

Hành trình sửa chữa sai lầm của hai mẹ con Jin Young Soon - Choi Kang Ho đầy gian nan. Người mẹ tần tảo và cậu con trai "hình hài 35 tuổi nhưng trí óc 7 tuổi" quay về sống nương tựa vào nhau, cùng đối mặt cũng như trải qua những khó khăn và gỡ bỏ những khúc mắc trong quá khứ. Jin Young Soon chăm sóc, dạy dỗ Choi Kang Ho lại từ miếng ăn đến giấc ngủ, chọn cách giải bày và thấu hiểu con trai.

Tình tiết trong phim trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi nhiều ngày liền trên các phương tiện truyền thông POSTER PHIM

Song, trong khi Choi Kang Ho sau tai nạn đang mắc kẹt trong tâm trí của một học sinh tiểu học, thì Jin Young Soon bàng hoàng phát hiện Choi Kang Ho thuở làm công tố viên từng có hàng loạt hành vi xấu xa, hối lộ và sẵn sàng tiếp tay cho giới tài phiệt che giấu tội ác. Bà đau đớn hiểu rằng cách nuôi dạy khắc nghiệt của mình đã biến đứa con trai yêu quý thành quái vật tàn nhẫn.

Chấp nhận việc chính mình đã đẩy Choi Kang Ho thành kẻ tồi tệ, Jin Young Soon hối hận và càng quyết tâm "cảm hóa" lại con trai. Trong quá khứ, Jin Young Soon từng làm tất cả vì con trai sau khi mất chồng. Lần này, bà vẫn làm tất cả vì con, nhưng vì muốn con trở thành người tốt thay vì một người giỏi. Để rồi trong hành trình sửa chữa sai lầm của nhau, Jin Young Soon và Choi Kang Ho băn khoăn liệu hệ quả từ vụ tai nạn lần này là cơ hội trời cho để cả hai cùng chuộc lỗi hay là hình phạt để họ chịu đựng.

Nội dung Người mẹ tồi của tôi được đánh giá cao POSTER PHIM

Tình thân, tình yêu và tình làng nghĩa xóm

Điểm nổi bật của Người mẹ tồi của tôi là tình cảm giữa hai mẹ con Jin Young Soon và Choi Kang Ho. Các sắc thái cảm xúc từ sự xa cách, hờn giận, thân thiết đến gần gũi giữa cả hai đều được khắc họa tinh tế. Ở nhiều cảnh phim, cặp mẹ con này khiến nhiều khán giả cảm động rơi nước mắt.

Ngoài ra, câu chuyện tình yêu ngọt ngào rồi đột ngột dang dở của đôi thanh mai trúc mã Choi Kang Ho và Lee Mi Joo (Ahn Eun Jin) là chi tiết được người xem bàn luận sôi nổi. Ở tập 4, tình tiết phim úp mở cho khán giả hai đứa con sinh đôi của Lee Mi Joo có thể là kết tinh tình yêu của cô và Choi Kang Ho. Song song với tình mẫu tử và tình yêu, thì các mối quan hệ gắn bó tình làng nghĩa xóm trong phim cũng truyền tải thông điệp nhân văn nhẹ nhàng.

Lee Do Hyun (trái) và Ahn Eun Jin được kỳ vọng sẽ tạo "phản ứng hóa học" ở các tập tiếp theo POSTER PHIM

Kịch bản The Good Bad Mother do Bae Se Young phụ trách. Biên kịch này nổi tiếng với các phim Bạn ma phiền toái, Nghề siêu khó, Đưa em tìm mối tình đầu… Đến Người mẹ tồi của tôi, Bae Se Young tiếp tục phát huy thế mạnh cài cắm nét hài hước duyên dáng bên trong những tình huống bi kịch, giúp tác phẩm giảm bớt không khí nặng nề, song, vẫn đảm bảo giữ được mạch cảm xúc.

Diễn xuất ấn tượng của Lee Do Hyun

Trước The Good Bad Mother, khả năng diễn xuất của Lee Do Hyun đã được công nhận qua nhiều vai diễn đa dạng trên màn ảnh. Sang tới Người mẹ tồi của tôi, mỹ nam 9X lại cho thấy một khía cạnh khác của mình, biến hóa và mới lạ hơn, khiến người xem ngỡ ngàng.

Sự khác biệt về biểu cảm và phong thái của Lee Do Hyun khi vào vai Choi Kang Ho trước lúc bị tai nạn (trái) và sau khi gặp biến cố, trở về tâm trí của đứa trẻ 7 tuổi POSTER PHIM

Hóa thân thành Choi Kang Ho, Lee Do Hyun phải diễn tả được sự thay đổi rõ ràng ở hai thời kỳ: trước và sau khi bị tai nạn giao thông. Ở vế trước, anh thể hiện được một công tố viên họ Choi đáng sợ với ánh mắt sắc bén, vẻ mặt vô cảm và hành động dứt khoát. Đến khi gặp biến cố và mất trí, Lee Do Hyun biến thành cậu nhóc 7 tuổi có cử chỉ ngô nghê, ánh mắt ngây thơ và luôn muốn che giấu nỗi sợ hãi để cố gắng thích nghi với môi trường xung quanh khác biệt.

Sự ăn ý giữa Lee Do Hyun và Ra Mi Ran trong Người mẹ tồi của tôi càng khiến người xem khó dứt khỏi màn ảnh nhỏ. Riêng Ra Mi Ran liên tục gây ấn tượng qua những phân đoạn tự trách bản thân, đau lòng lẫn chua xót khi chồng qua đời và chứng kiến cậu con trai mất trí vì tai nạn giao thông.

Hai sao nhí Ki So Yoo (trái) và Park Da On chiếm cảm tình với diễn xuất tự nhiên POSTER PHIM

Ngoài Lee Do Hyun và Ra Mi Ran, Người mẹ tồi của tôi còn quy tụ dàn sao Hàn Ahn Eun Jin, Yoo In Soo, Kang Mal Geum, Seo Yi Sook, Kim Won Hae, Park Bo Kyung, Choi Moo Sung, Jung Woong In... Phim chiếu tối thứ tư, thứ năm hằng tuần trên kênh cáp JTBC.