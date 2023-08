'Nam thần phản diện' Nam Goong Min trở lại làng giải trí sau đám cưới bạc tỉ

Người yêu dấu (My Dearest) của MBC TV là bộ phim cổ trang đang được khán giả chờ đợi. Phim thuộc thể loại tình cảm, khắc họa những chuyện tình bị chia cắt bởi chiến tranh. Lấy bối cảnh thời Joseon, tác phẩm kể về mối lương duyên giữa Lee Jang Hyun (Nam Goong Min) và Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin).

Nam Goong Min trở lại với thể loại cổ trang sau 10 năm POSTER PHIM

Yoo Gil Chae là tiểu thư xinh đẹp xuất thân từ gia đình quý tộc, khá kiêu kỳ và tin rằng tất cả đàn ông trên thế gian đều sẽ xiêu lòng vì mình. Trong khi đó, Lee Jang Hyun từng thề sẽ không trao tấm chân tình cho bất cứ ai. Thế nhưng, định mệnh đã đưa Yu Gil Chae và Lee Jang Hyun gặp gỡ.

Sau khi tung loạt hình ảnh và trailer đầu tiên, Người yêu dấu được khán giả dự đoán là một bộ phim buồn. Cặp đôi chính Lee Jang Hyun và Yoo Gil Chae có những quan điểm khác nhau về tình yêu, nhưng bị thu hút bởi người còn lại. Vì lửa tình cháy bỏng và bối cảnh lịch sử chuyển đổi, tình yêu và cuộc sống của cả hai gặp phải nhiều trắc trở. Họ có những phân cảnh thể hiện biểu cảm buồn bã, đau khổ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Trong khung cảnh lãng mạn trên cánh đồng đẹp như tranh vẽ dưới ánh hoàng hôn, hai người dành cho nhau ánh mắt trìu mến, Lee Jang Hyun nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Yoo Gil Chae và nói: "Hãy đến với ta".

Người yêu dấu kể về chuyện tình lãng mạn nhưng đượm buồn POSTER PHIM

Nam Goong Min được mệnh danh là "nam thần phản diện" của màn ảnh Hàn nhờ các vai phản diện "đẹp mà ác", được khán giả dành nhiều tình cảm như Cô gái thấy mùi hương, Hên sao bằng hay, Ẩn danh… Người yêu dấu là phim cổ trang đầu tiên của tài tử sau 10 năm kể từ phim Ngự y Heo Jun. Anh quyết định tham gia dự án vì cốt truyện thú vị. Để đầu tư cho vai diễn này, "Sếp Kim" chăm chỉ tập gym, ngoại hình khác hẳn so với các phim trước đây.



Nam Goong Min khẳng định tài năng diễn xuất khi nhiều lần nhận giải thưởng danh giá như Grand Prize - Daesang tại các lễ trao giải POSTER PHIM

Nam Goong Min thừa nhận: "Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi trở lại màn ảnh thông qua một bộ phim cổ trang. Ngay cả với tư cách là một diễn viên tham gia phim, cá nhân tôi thực sự mong đợi tác phẩm vì có nhiều yếu tố mà mọi lứa tuổi đều có thể yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi đã đi đến nhiều nơi khác nhau ở vùng nông thôn và chụp được nhiều cảnh đẹp, vì vậy tôi nghĩ rằng, khi lên phim, mọi người có thể xem được những hình ảnh đẹp ấy". Năm ngoái, Nam Goong Min tổ chức đám cưới với Jin Ah Reum, quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A. Được biết, hôn lễ lộng lẫy của tài tử đình đám tiêu tốn khoảng 100 - 200 triệu won (1,6 - 3,2 tỉ đồng), thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Trong khi đó, Ahn Eun Jin vươn lên trở thành một trong những diễn viên hot nhất năm 2023 qua phim Người mẹ tồi của tôi (The Good Bad Mother), đóng cặp cùng Lee Do Hyun. Nữ diễn viên thể hiện kỹ năng diễn xuất vững chắc và nét quyến rũ qua các bộ phim như Vương triều xác sống 2 - Kingdom 2 (2020), Người lạ đến từ địa ngục - Strangers from Hell (2019), Chuyện đời bác sĩ - Hospital Playlist (2020)… Vì lẽ đó, khán giả đặt nhiều kỳ vọng về phong cách diễn xuất mới của Ahn Eun Jin trong Người yêu dấu.

Ahn Eun Jin liên tục góp mặt trong các bộ phim đình đám những năm gần đây POSTER PHIM

Để truyền tải rõ nét câu chuyện tình lãng mạn nhưng đau lòng trong Người yêu dấu, Nam Goong Min và Ahn Eun Jin không ngừng thảo luận về các cảnh quay trên phim trường. Truyền thông Hàn cho rằng diễn xuất thực lực của cặp sao sẽ giúp phim tăng tỷ suất người xem và củng cố tên tuổi. Phim phát sóng vào thứ sáu, thứ bảy hằng tuần bắt đầu từ ngày 4.8 trên VieON