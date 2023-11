'King the land' có YoonA lọt vào danh sách phim truyền hình tệ nhất Hàn Quốc

Khách sạn vương giả (King the land) quy tụ hai ngôi sao Hàn đình đám là Junho (trái) và YoonA POSTER PHIM

Song song với bảng bình chọn phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất 2023 mới công bố cách đây ít ngày, tạp chí Joy News 24 (Hàn Quốc) cũng thực hiện khảo sát để tìm ra những sê ri tệ nhất năm nay. Đặc biệt, sự xuất hiện của Khách sạn vương giả (King the land) ở vị trí thứ 6 với 8 phiếu bầu gây bất ngờ.

Bởi Khách sạn vương giả từng xếp hạng 5 trong bảng bình chọn phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất 2023 cũng của Joy News 24. Ngoài ra, tác phẩm cũng đạt rating khả quan tại thời điểm phát sóng trên kênh cáp JTBC hồi tháng 6-8.2023, khởi đầu ở mức 5% và lên đến hơn 13% khi kết thúc.

King the land bị chê lỗi thời, nhưng vẫn thu hút được người hâm mộ POSTER PHIM

Nhiều khán giả còn khẳng định King the land là một trong những sê ri Hàn Quốc mang tính giải trí và đáng xem nhất năm nay. Song, Joy News 24 nhận định nhan sắc cùng "phản ứng hóa học" bùng nổ của cặp đôi Junho (2PM) - YoonA (SNSD) là điểm sáng hiếm hoi cũng như góp phần "cứu" cốt truyện tình yêu lãng mạn sáo rỗng của Khách sạn vương giả.

Trong khi đó, đứng đầu khảo sát phim truyền hình Hàn Quốc dở nhất năm nay là Phu nhân Du Ri An (Durian's Affair) của đài TV Chosun với 37 phiếu bầu. Tác phẩm nổi bật với bối cảnh đan xen giữa quá khứ và hiện tại, nhưng dễ dàng gây tranh cãi vì các tình tiết "chấn động" như con dâu tỏ tình với mẹ chồng.

Phu nhân Du Ri An là phim truyền hình Hàn Quốc dở nhất năm nay POSTER PHIM

Sê ri cũng bị chỉ trích bởi tạo nên nhiều tình huống bất ngờ kịch tính để rồi đi đến cái kết quá vô lý. Đáng chú ý, tương tự Khách sạn vương giả, dù chất lượng Phu nhân Du Ri An bị chê có vấn đề, nhưng rating lại khá tích cực, tỷ suất người xem tập 1 chỉ 4,2% và tăng gấp đôi, đạt hơn 8% ở tập cuối.

Vị trí thứ hai là Cuộc chiến sinh tồn (The Escape of the Seven, hay còn gọi 7 Escape) thu được 26 phiếu bầu. Cuộc chiến sinh tồn không thể tạo cơn sốt như Penthouse dù có cùng một "mẹ đẻ" Kim Soon Ok. Thay vào đó, phim liên tục vướng chỉ trích dữ dội vì đánh đập trẻ vị thành niên, bạo lực học đường, giết người… Khán giả cũng ngán ngẩm với việc tất cả nhân vật đều có thể là kẻ phản diện cũng như mức độ cực đoan lẫn bạo lực tăng dần qua mỗi tập.

Cuộc chiến sinh tồn không thể trở thành Penthouse thứ hai trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi, liên tục gây tranh cãi POSTER PHIM

Người ấy đã đến (The Real Has Come!) sát nút cùng 24 phiếu bầu. Phim bị chê vì nội dung dài dòng, tình tiết lỗi thời, nhân vật không hấp dẫn và diễn xuất kém của nam chính Ahn Jae Hyun. Đứng thứ tư là Chuyện tình đấm bốc (My Lovely Boxer) cùng 13 phiếu bình chọn.

Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì (The Uncanny Counter) mùa 2 cũng bị "xướng tên" trong phim truyền hình Hàn Quốc dở nhất 2023 của Joy News 24. Với 10 phiếu, Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 gây thất vọng vì không xuất sắc bằng mùa 1 từ nội dung đến cách xây dựng nhân vật.

Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 mất thiện cảm khán giả vì chất lượng không tốt như mùa đầu tiên POSTER PHIM

Những sê ri còn lại trong danh sách phim truyền hình Hàn Quốc dở nhất 2023 là Pandora: Bên dưới thiên đường (Pandora: Beneath the Paradise), Chân thành với tình yêu (BoRa! Debora), Hoàn hồn 2 (Alchemy of Souls: Light and Shadow), Thìa vàng (The Golden Spoon) và Những người ứng cứu đầu tiên (The First Responders) 2.