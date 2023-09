Kim Se Jeong trở lại làng nhạc sau ‘Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2’

Kim Se Jeong trở lại làng nhạc sau khi Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 kết thúc TWITTER NV

Hôm 3.9, Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 (The Uncanny Counter 2) phát sóng tập cuối cùng với nhiều tình huống kịch tính giữa biệt đội săn quỷ và đám ác quỷ. Đặc biệt, trận chiến quyết liệt giữa hai phe người - quỷ lôi cuốn người xem đến những giây phút cuối cùng.

Bộ phim đi đến cái kết có hậu khi đội săn quỷ chiến thắng, đẩy linh hồn tà ác của tên quỷ dữ Hwang Pil Gwang (Kang Ki Young đóng) xuống địa ngục và tiêu diệt hoàn toàn đồng bọn của hắn. Đồng thời, đội săn quỷ cũng thành công giải cứu Ma Ju Seok (Jin Sun Kyu) thoát khỏi sự khống chế của linh hồn tà ác.

Phim đi đến cái kết có hậu sau 12 tập POSTER PHIM

Trong khi đó, cả nhóm săn quỷ là So Moon (Jo Byeong Gyu), Ga Mo Tak (Yoo Jun Sang), Do Ha Na (Kim Se Jeong), Chu Mae Ok (Yum Hye Ran), Na Jeok Bong (Yoo In Soo) và Choi Jang Mul (Ahn Suk Hwan) trở nên gắn bó hơn qua hành trình phối hợp ăn ý tiêu diệt ác quỷ. Họ dần cân bằng được công việc diệt quỷ với cuộc sống đời thường.

Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 cũng có vài chi tiết úp mở ý nghĩa. Điển hình như cảnh Do Ha Na tình cờ gặp lại mối tình đầu Do Hwi (Seo Byeock Joon), để nhiều dân mạng hy vọng cặp đôi có thể bên nhau sau hàng loạt trắc trở.

Nữ diễn viên có nhiều cảnh đánh đấm trong Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 POSTER PHIM

Nhìn chung, màn khép lại của Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 làm hài lòng khán giả. Rating tập cuối đạt 6,1%, đây cũng là mức tỷ suất người xem cao nhất của mùa 2 bộ phim. Độ phổ biến cao của tác phẩm một lần nữa giúp dàn diễn viên ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng.

Riêng Kim Se Jeong gây sốt với vai nữ thợ săn quỷ Do Ha Na cá tính, nhiệt huyết với công việc săn quỷ cứu người cùng khả năng chiến đấu mạnh mẽ. Sau mùa 2 Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì, nữ ca sĩ, diễn viên nhanh chóng có màn trở lại hoành tráng với full album đầu tay mang tên Door cùng MV ca khúc Top of Cliff.

MV Top of Cliff gây ấn tượng với phong cách đậm chất hành động cùng nhiều phân đoạn rượt đuổi và bạo lực CẮT TỪ CLIP

MV Top of Cliff ngập tràn màu sắc u tối, máu me với không khí căng thẳng. Trong MV, Kim Se Jeong xuất hiện với nhiều phong cách khác biệt, từ dịu dàng sang chảnh rồi bỗng bất ngờ hóa thành sát thủ lạnh lùng. Video âm nhạc này cũng có không ít cảnh người đẹp dùng súng và đánh đấm khi chống lại nhóm người muốn truy sát mình.

Lấy cảm hứng từ bộ phim Thiên nga đen (Black Swan), Top or Cliff là một ca khúc R&B pop với âm thanh guitar độc đáo, phù hợp với giọng hát nội lực của Kim Se Jeong. Bên cạnh đó, người đẹp còn bùng nổ sự quyến rũ trên các sân khấu biểu diễn Top or Cliff.

Người đẹp gợi cảm trong tiết mục Top or Cliff CHỤP MÀN HÌNH NEWS 1

Kim Se Jeong xuất thân là ca sĩ thần tượng Kpop trước khi chuyển sang diễn xuất. Cô từng tham gia show Kpop star 2, Produce 101 mùa 1 (2016)… Cuối cùng, Kim Se Jeong giành được hạng 2 tại Produce 101 và trở thành một mẩu của nhóm I.O.I., hoạt động đến năm 2017.

Sau đó, ngôi sao Hàn này trở thành thành viên nhóm nhạc Gugudan và nhóm cũng sớm tan rã vào năm 2020. Sự nghiệp ca hát lận đận, nhưng cô vẫn luôn tích cực làm việc với nhiều vai trò từ MC đến diễn viên. Trước sê ri Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì, mỹ nhân sinh năm 1996 từng đóng các phim School 2017, Anh muốn nghe em hát, Hẹn hò chốn công sở…

Kim Se Jeong hoạt động năng nổ ở hai lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh TWITTER NV

Hậu Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2, Kim Se Jeong tổ chức concert cá nhân đầu tiên, bắt đầu tại Seoul vào ngày 23 và 24.9. Sau đó, tour diễn sẽ dừng chân ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Malaysia, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Úc…