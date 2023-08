Lý do phim ‘Người yêu dấu’ có Nam Goong Min càng chiếu càng hot

Phim Người yêu dấu đang nhận được nhiều phản hồi tích cực POSTER PHIM

Rating phim My Dearest (tựa Việt: Người yêu dấu) tăng mạnh qua mỗi tập phim. Tỷ suất người xem tập mới nhất (tập 6) đạt 8,8% và cũng là mức rating cao nhất của tác phẩm kể từ khi phát sóng đến nay. Người yêu dấu được kỳ vọng sẽ sớm vượt qua rating 10% ở các tập tiếp theo, khi tình tiết dần trở nên gay cấn.

Tình yêu giữa thời chiến tranh loạn lạc

Người yêu dấu dựa trên sự kiện lịch sử có thật Bính Tý Hồ loạn, là cuộc chiến triều Joseon - Mãn Châu lần 2, diễn ra vào những năm 1600. Osen (Hàn Quốc) đánh giá bộ phim thể hiện chi tiết bi kịch lẫn nỗi đau mà người dân thời Joseon bấy giờ phải trải qua vì chiến tranh: thường đối mặt với nguy hiểm, dễ mất mạng trên đường trốn thoát, thậm chí nhiều phụ nữ đã tự kết liễu đời mình để tránh bị làm nhục. Các cảnh phim xoay quanh cuộc chiến tàn khốc khiến nhiều người xem xứ kim chi không khỏi đau lòng, rơi nước mắt.

Bi kịch chiến tranh trong phim được miêu tả từ góc nhìn của người dân

Trên nền bối cảnh bi thương đầy loạn lạc, tình yêu giữa Lee Jang Hyun (Nam Goong Min đóng) và Yoo Gil Chae (Ahn Eun Jin) được khắc họa một cách nhẹ nhàng. Cảm xúc của cả hai dành cho nhau từ lạnh nhạt đến rung động mãnh liệt diễn ra một cách tự nhiên theo thời cuộc.

Lee Jang Hyun nhiều lần mạo hiểm mạng sống để cứu Yoo Gil Chae, còn tiểu thư họ Yoo cũng vô thức giữ lời hứa và đặt trọn niềm tin với Lee Jang Hyun. Tuy nhiên, sự ngần ngại giữa họ lại khiến người xem nóng lòng. Do đó, fan phim Người yêu dấu mong chờ cặp đôi sớm thừa nhận tình cảm của mình, bắt đầu những tương tác ngọt ngào hơn thay vì các cuộc trò chuyện và hành động "tình trong như đã mặt ngoài còn e" như 6 tập phim vừa qua.

Mối tình nhẹ nhàng vượt qua nhiều trắc trở của Lee Jang Hyun với Yoo Gil Chae lôi cuốn người xem qua mỗi tập phim

Diễn xuất của Nam Goong Min và Ahn Eun Jin

Nam Goong Min và Ahn Eun Jin góp phần "đẩy" khán giả vào tình thế khó dứt khỏi Người yêu dấu. Cả hai nắm bắt vững tâm lý nhân vật và đem đến một mối tình trắc trở giữa thời chiến.

Riêng Nam Goong Min bộc lộ ấn tượng vẻ ngoài vô tâm nhưng bên trong lại rất nghĩa khí và thông minh của Lee Jang Hyun. Star News nhận định nhân vật Lee Jang Hyun của Nam Goong Min là một nam chính cổ trang mới mẻ và có sức hút khó cưỡng trên màn ảnh nhỏ. "'Không thể tưởng tượng được Lee Jang Huyn do một ai khác đóng ngoài Nam Goong Min", Star News trích dẫn ý kiến từ một khán giả.

Nam Goong Min (phải) và Ahn Eun Jin tạo "phản ứng hóa học" tốt

Lee Hak Joo (phải) và Lee Da In trong phim

Bạn diễn của Nam Goong Min trong Người yêu dấu là Ahn Eun Jin cũng có lối diễn xuất tinh tế. Người đẹp thể hiện rõ sự thay đổi của Yoo Gil Chae, từ một cô tiểu thư bồng bột buộc phải trưởng thành giữa xã hội đầy biến động bởi chiến tranh khủng khiếp.

Ngoài Nam Goong Min và Ahn Eun Jin, Người yêu dấu còn quy tụ dàn sao Hàn như Lee Hak Joo, Lee Da In, Kim Yoon Woo… Phim do Kim Sung Yong làm đạo diễn và Hwang Jin Young viết kịch bản. My Dearest chiếu tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần trên đài MBC.