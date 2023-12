Song Kang và Kim Yoo Jung có cảnh nóng trong tập 9 'Chàng quỷ của tôi'

Cặp đôi chính Chàng quỷ của tôi có nhiều giây phút lãng mạn trong tập 9 POSTER PHIM

Tập 9 Chàng quỷ của tôi (My Demon) phát sóng tối 22.12 tràn ngập những cảnh tình tứ giữa Jeong Gu Won (Song Kang) và Do Do Hee (Kim Yoo Jung). Sau khi xác nhận tình cảm dành cho nhau, mối quan hệ của cả hai chính thức bước sang trang mới, từ vợ chồng trên hợp đồng trở thành vợ chồng thật.

Họ bỏ lại những cuộc tranh đấu sóng gió và dành thời gian bên nhau, sống như những cặp đôi bình thường khác. Đây là quãng thời gian hiếm hoi Jeong Gu Won và Do Do Hee được tận hưởng hạnh phúc thật sự.

Song Kang gây ấn tượng với cơ bắp săn chắc CẮT TỪ PHIM

Đặc biệt, cảnh ân ái nóng bỏng của cả hai trong tập 9 tác phẩm cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên khắp các phương tiện truyền thông. Video phân đoạn giường chiếu của Jeong Gu Won và Do Do Hee đạt hơn 100.000 lượt xem trong vòng chưa đến 12 tiếng đồng hồ.

Song Kang và Kim Yoo Jung được khen dùng ngôn ngữ hình thể tinh tế khi đóng cảnh nóng trong Chàng quỷ của tôi. Riêng Song Kang tiếp tục khiến người xem trầm trồ với cơ bụng quyến rũ. Cách đây không lâu, anh từng gây sốt cũng nhờ một khoảnh khắc khoe ngoại hình săn chắc trong phim Sweet Home: Thế giới ma quái 2.

Cảnh nóng của Song Kang và Kim Yoo Jung trong tập phim mới nhất CẮT TỪ PHIM

Cũng trong tập 9 Chàng quỷ của tôi, Jeong Gu Won và Do Do Hee còn đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ. Tên sát nhân Gi Kwang Chul (Kim Seol Jin) bị giết chết để bịt đầu mối. Hóa ra, kẻ đứng sau lưng tất cả mọi chuyện là Noh Suk Min (Kim Tae Hoon), con trai cả của gia đình tập đoàn Mirae. Hắn không chỉ lên kế hoạch lấy mạng Do Do Hee mà còn hại chết mẹ ruột Joo Cheon Sook (Kim Hae Sook).

Về phía Ju Seok Hoon (Lee Sang Yi), người âm thầm thích Do Do Hee, anh bàng hoàng khi biết bí mật về thân phận ác quỷ của Jeong Gu Won. Còn Gu Won cũng bối rối và lo lắng vì sức mạnh của mình ngày càng giảm sút trầm trọng vì liên quan đến Do Do Hee.

Gu Won hoang mang khi sức mạnh của mình dần bị suy yếu CẮT TỪ PHIM

Tập 9 Chàng quỷ của tôi đạt rating 4,7% trên toàn Hàn Quốc. Khán giả trông chờ cách giải quyết của chàng ác quỷ Gu Won để kiểm soát lại sức mạnh đang dần mất đi của mình. Chuyện tình giữa anh và Do Do Hee cũng là chi tiết lôi cuốn người xem. Tập 10 của tác phẩm sẽ lên sóng tối 23.12 trên đài SBS.

Mới đây, Kim Yoo Jung làm fan Việt bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh rạng rỡ tại Nha Trang. Mỹ nhân 9X gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, không tì vết và sắc vóc thon thả, gợi cảm. Đầu tháng 12 năm nay, Kim Yoo Jung xác nhận đến Nha Trang thực hiện lịch trình cá nhân. Nhiều nguồn tin tiết lộ "em gái quốc dân" xứ kim chi tới thành phố biển nổi tiếng Việt Nam để chụp ảnh tạp chí.

Kim Yoo Jung khoe ảnh ở Nha Trang INSTAGRAM NV

Hiện, vai diễn Do Do Hee của Kim Yoo Jung trong Chàng quỷ của tôi dần nhận về nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả tán thưởng "phản ứng hóa học" bùng nổ giữa cô và Song Kang trong phim. Cả hai được kỳ vọng sẽ chiến thắng hạng mục Cặp đôi đẹp nhất của lễ trao giải SBS Drama Awards 2023, diễn ra vào ngày 29.12 tới. Kim Yoo Jung cũng đảm nhận vai trò MC tại SBS Drama Awards năm nay.