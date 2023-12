Tập 6 'Chàng quỷ của tôi': Song Kang và Kim Yoo Jung kết hôn, rating tăng mạnh

Rating Chàng quỷ của tôi có chiều hướng tăng trở lại POSTER PHIM

Tình tiết Chàng quỷ của tôi (My Demon) đang dần trở nên gay cấn hơn, đồng thời, mối quan hệ của hai nhân vật chính Jeong Gu Won (Song Kang) và Do Do Hee (Kim Yoo Jung) cũng tiến tới bước ngoặt mới. Ở tập 6 phát sóng tối 9.12 trên đài SBS, cặp đôi này quyết định cùng đi đến hôn nhân hợp đồng với những lý do riêng.



Jeong Gu Won khẳng định chỉ muốn ở gần Do Do Hee và vận dụng được sức mạnh để bảo vệ cô trước những nguy hiểm rình rập. Còn Do Do Hee dần dựa dẫm hơn vào chàng quỷ lạnh lùng sau khi trải qua hàng loạt biến cố suýt mất mạng.

Nhan sắc không góc chết của hai diễn viên Song Kang và Kim Yoo Jung trong cảnh đám cưới ở tập 6 POSTER PHIM

Đám cưới giả của Jeong Gu Won và Do Do Hee diễn ra hoành tráng trong tập 6. Ở cảnh hôn lễ, nam diễn viên Song Kang gây ấn tượng với vẻ bảnh bao, điển trai không góc chết. Sánh vai cùng anh là "cô dâu" Kim Yoo Jung đẹp rạng rỡ và quyến rũ trong bộ váy cưới lộng lẫy.

Chính thức trở thành vợ chồng trên danh nghĩa, Jeong Gu Won và Do Do Hee bắt đầu sống chung. Chàng quỷ và nữ CEO vốn không giỏi bày tỏ cảm xúc, nay tiếp tục đem đến những tình huống "dở khóc dở cười" khi ngày ngày phải chạm mặt nhau dưới một mái nhà.

Các tập phim mới nhất có nhiều tình huống hài hước POSTER PHIM

Tác phẩm cũng có không ít câu thoại ấn tượng POSTER PHIM

Ở những giây phút cuối tập 6 Chàng quỷ của tôi, Jeong Gu Won bất ngờ chủ động hôn Do Do Hee để vận dụng khả năng thoát khỏi nghi ngờ của Noh Do Gyeong (Kang Seung Ho). Phân đoạn lãng mạn này nhanh chóng được bàn luận sôi nổi. Trên Naver (Hàn Quốc), video cảnh hôn của Jeong Gu Won và Do Do Hee đạt gần 100 ngàn lượt xem (tính đến trưa 10.12).

Rating tập 6 My Demon đạt 4,7% trên toàn Hàn Quốc. Đây cũng là mức tỷ suất người xem cao nhất của bộ phim kể từ khi ra mắt đến nay, đồng thời cũng tăng mạnh so với 3,4% của tập 5.

Cặp đôi chính của phim có hai cảnh hôn trong tập 6 CẮT TỪ PHIM

Rating phim có chiều hướng vươn lên cho thấy khán giả đang phấn khích trước "phản ứng hóa học" bùng nổ giữa Song Kang và Kim Yoo Jung. Qua mỗi tập phim, diễn xuất của cả hai cũng ấn tượng hơn, truyền tải tinh tế đa dạng cung bậc cảm xúc từ vui vẻ hài hước, ám muội tình tứ đến cảm động ấm áp.

Ngoài ra, nhiều người xem cũng khen ngợi mạch phim Chàng quỷ của tôi ngày càng hấp dẫn. Phim phát triển song song tình huống về màn tranh giành quyền lực, hãm hại lẫn nhau của giới tài phiệt cùng chuyện tình tràn ngập màu sắc tươi sáng của Jeong Gu Won và Do Do Hee. Bên cạnh đó, những ký ức mơ hồ trong quá khứ của chàng quỷ Gu Won dần được hé lộ, càng khơi dậy sự tò mò của khán giả.

Một cảnh phim trong tập 5 gây sốt CẮT TỪ PHIM

Góc quay đẹp của Chàng quỷ của tôi cũng là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Điển hình như trong tập 5 chiếu hôm 8.12, phân đoạn Jeong Gu Won cứu Do Do Hee bị treo lơ lửng trên ban công tòa nhà cao tầng gây sốt.

Chàng quỷ của tôi do Kim Jang Han làm đạo diễn, Choi Ah Il viết kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Yoo Jung, Song Kang, Lee Sang Ih, Lee Yoon Ji… Tác phẩm chiếu tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần trên đài SBS (Hàn Quốc).