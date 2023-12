Cặp sao 'Chàng quỷ của tôi' Song Kang và Kim Yoo Jung gây sốt

Song Kang và Kim Yoo Jung tạo "phản ứng hóa học" tốt trong Chàng quỷ của tôi POSTER PHIM

Sau 8 tập phát sóng, Chàng quỷ của tôi (My Demon) được bàn luận sôi nổi với những tình tiết gay cấn. Trong hai tập mới nhất, khán giả thấp thỏm khi chứng kiến Jeong Gu Won (Song Kang đóng) bất ngờ bị hãm hại suýt mất mạng. Tuy nhiên, anh hồi phục nhanh chóng khi có sự xuất hiện của Do Do Hee (Kim Yoo Jung).



Chứng kiến Jeong Gu Won chịu nguy hiểm, Do Do Hee cảm thấy những người thân cận cứ lần lượt chịu tổn thương vì mình. Vì thế, cô bất ngờ quyết định bỏ cuộc khỏi màn tranh giành tài sản không có điểm dừng để bảo vệ người thương.

Cặp đôi có nhiều cảnh thân mật CẮT TỪ PHIM

Đồng thời, sự cố lần này góp phần giúp tình cảm của Jeong Gu Won và Do Do Hee có nhiều bước tiến quan trọng. Tập 7 và 8 tràn ngập cảnh cả hai thoải mái ôm, nắm tay, thậm chí ngủ chung giường. Đặc biệt, cặp đôi cũng chính thức xác nhận tình cảm dành cho nhau. Phân đoạn Jeong Gu Won và Do Do Hee ôm hôn tình tứ ở cuối tập 8 Chàng quỷ của tôi bùng nổ mạng xã hội những ngày qua. Nhiều khán giả miêu tả đây là cảnh hôn lãng mạn và đẹp nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc cuối năm nay.

Song Kang và Kim Yoo Jung ôm hôn ở cuối tập 8 bộ phim

CẮT TỪ PHIM

Bên cạnh đó, "phản ứng hóa học" của Song Kang và Kim Yoo Jung trong các tập gần đây liên tục gây sốt. Cả hai cũng được xướng tên trong bảng đề cử Cặp đôi đẹp nhất của lễ trao giải SBS Drama Awards 2023. Đối thủ của họ là Ryeoun - Shin Ye Eun (Quán trọ tình yêu - The Secret Romantic Guesthouse) và Ahn Hyo Seop - Lee Sung Kyung (Người thầy y đức 3 - Dr. Romantic 3).

Dân mạng đánh giá Song Kang và Kim Yoo Jung với hàng loạt cảnh ngọt ngào trong Chàng quỷ của tôi nhiều khả năng sẽ thắng giải Cặp đôi đẹp nhất SBS Drama Awards năm nay. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 29.12 tới.

Song Kang và Kim Yoo Jung được kỳ vọng sẽ "thâu tóm" nhiều giải thưởng ở lễ trao giải SBS Drama Awards 2023

POSTER PHIM

Chàng quỷ của tôi cũng thống trị các bảng xếp hạng phim ảnh và diễn viên nổi tiếng nhất tuần của Good Data Corporation. Cụ thể, đứa con tinh thần của đạo diễn Kim Jang Han giành được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng phim truyền hình Hàn Quốc gây tiếng vang nhất tuần, trong khi đó, Song Kang và Kim Yoo Jung lần lượt đứng nhất và nhì mảng diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất tuần.

Ngoài tương tác ăn ý của Song Kang và Kim Yoo Jung, Chàng quỷ của tôi còn chiếm cảm tình người xem cùng nhiều phân đoạn hài hước, câu thoại duyên dáng. Rating tập 7 và 8 Chàng quỷ của tôi đạt 4,5% - 4,7% trên toàn Hàn Quốc. Truyền thông xứ kim chi dự đoán phim sẽ có nhiều chi tiết bất ngờ hơn ở các tập sau.

Cả hai diễn viên được khen ngợi xứng đôi mỗi khi đứng cạnh nhau POSTER PHIM