'Sweet Home 2' gây sốt: Lee Do Hyun trở lại, Song Kang có cảnh nóng

Song Kang nhận nhiều phản hồi tích cực trong Sweet Home: Thế giới ma quái 2 POSTER PHIM

Hôm 1.12, Sweet Home: Thế giới ma quái (hay còn gọi Sweet Home) mùa 2 chính thức lên sóng trên Netflix. Sweet Home 2 là một trong những sê-ri Hàn Quốc được kỳ vọng nhất năm nay, nên nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Eung Bok được đánh giá cao chủ yếu với những cảnh đánh đấm rượt đuổi hoành tráng, bắn giết máu me kịch tính và phần kỹ xảo đẹp mắt, chân thật. Đặc biệt, nam chính Cha Hyun Soo (Song Kang đóng) cũng có nhiều phân đoạn hành động ấn tượng.

Dân mạng khen ngợi về ngoại hình không chút mỡ thừa của Song Kang CẮT TỪ PHIM

Tuy nhiên, khoảnh khắc mà Cha Hyun Soo của Song Kang khiến khán giả sốc nhất là lúc anh khỏa thân, lộ vòng ba trong tập 2 Sweet Home: Thế giới ma quái 2. Nhiều khán giả tán thưởng vóc dáng săn chắc như tượng tạc, bờ vai rộng và bắp chân rắn rỏi của Song Kang.

Diễn xuất của mỹ nam 9X ở phân đoạn "nóng bỏng" này cũng thu về phản hồi tích cực. Anh bộc lộ được nỗi chua xót và đau lòng khi chứng kiến con quái vật rơi vào tuyệt vọng vì bị hành hạ thậm tệ. Bên cạnh đó, Song Kang còn có tương tác tốt, tự nhiên với các bạn diễn Lee Jin Wook, Lee Si Young, Go Min Si, Kim Si Ah… dù không có nhiều cảnh quay chung như mùa đầu tiên.

Sweet Home 2 là dự án cuối cùng mà Song Kang đóng trước khi đi lính POSTER PHIM

Ngoài cảnh nóng của Song Kang, Sweet Home 2 còn gây sốc bởi lần xuất hiện trong trạng thái "trần như nhộng" của Lee Do Hyun (vai Lee Eun Hyuk) ở những giây phút cuối cùng. Sự trở lại của Lee Do Hyun tạo bất ngờ lớn bởi nhân vật Lee Eun Hyeok được cho là đã chết ở mùa 1 và ê-kíp phim cũng hoàn toàn giữ bí mật về màn tái xuất này của anh.

Đông đảo người xem phấn khích, đưa ra hàng loạt bình luận dự đoán Lee Eun Hyuk sẽ giữ vai trò quan trọng hoặc trở thành phản diện trong Sweet Home 3, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm sau.

Phân đoạn nhân vật Lee Eun Hyuk xuất hiện khiến khán giả ngỡ ngàng CẮT TỪ PHIM

Sau khi Sweet Home 2 phát sóng, mạng xã hội những giờ qua tràn ngập hình ảnh, khoảnh khắc "nóng bỏng" thoáng qua của Song Kang và Lee Do Hyun. Dân mạng dành nhiều lời có cánh về tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của hai ngôi sao Hàn này.

Được biết, mùa 2 Sweet Home là bộ phim cuối cùng mà Song Kang tham gia trước khi nhập ngũ. Khán giả nhận xét mỹ nam 9X có màn "cởi" ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ trước khi đi lính. Trùng hợp là Lee Do Hyun cũng đang thực hiện nghĩa vụ quân sự sau khi bí mật quay xong Sweet Home 2.

Lee Do Hyun trên phim trường Sweet Home mùa đầu tiên POSTER PHIM

Dựa trên webtoon cùng tên, Sweet Home: Thế giới ma quái 2 do Lee Eung Bok làm đạo diễn, ra mắt sau mùa 1 ba năm. Mùa 2 tiếp nối diễn biến của mùa đầu tiên, tập trung vào cách nhân loại đấu tranh để sinh tồn khi phải chạm trán với loạt sinh vật bí ẩn. Song song đó, phim cũng nói lên những kẻ biến chất giữa thời buổi loạn lạc.

Sweet Home: Thế giới ma quái 2 quy tụ dàn sao Hàn của mùa 1 như Song Kang, Lee Jin Wook, Lee Si Young, Park Gyu Young, Go Min Si, Lee Do Hyun, Lee Bong Ryun, Kim Hee Jung… cùng nhiều gương mặt mới gồm Jin Young, Kim Moo Yul, Kim Shin Rok, Oh Jung Se, Kim Si Ah, Yoo Oh Sung Yang Hye Ji, Yuk Jun Seo…