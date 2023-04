'Taxi Driver 2' kết thúc có hậu, rating tăng cao kỷ lục

Tập cuối Taxi Driver 2 tràn ngập không khí căng thẳng CẮT TỪ PHIM

Tối 15.4, Taxi Driver 2 phát sóng tập cuối trên đài SBS với thời lượng lên đến 80 phút. Trong tập này, Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng) một lần nữa trải qua tình huống cận kề cái chết khi đối đầu với tên trùm (Park Ho San) và đám tay sai của hắn tại nhà giam.

Thậm chí, cả nhóm Taxi cầu vồng cũng suýt bị hại dưới tay bọn thuộc hạ của tên trùm. May mắn, "Tài xế cao cấp số 1" bí ẩn (Kim So Yeon) đã xuất hiện kịp thời và cứu mọi người. Cảnh lái xe, bắn súng lạnh lùng và đẹp mắt của mỹ nhân này cũng gây sốt mạng xã hội.

Tập phim cũng đánh dấu màn chuyển biến bất ngờ của On Ha Joon (Shin Jae Ha), kẻ từng kề cận tên trùm và lên kế hoạch hãm hại Kim Do Ki. Nhờ nhóm Taxi cầu vồng, On Ha Joon biết được bản thân bị chính tên trùm bắt cóc và lợi dụng từ nhỏ. Hắn còn dàn xếp để anh giết bố ruột của mình.

Mang tâm trạng đau đớn lẫn phẫn uất, On Ha Joon quyết định liều mạng báo thù. Anh liên kết với Kim Do Ki và nhóm Taxi cầu vồng giết chết tên trùm, triệt phá đường dây tội phạm của hắn. Cái chết của On Ha Joon cũng để lại nhiều tiếc nuối.

Cái chết của On Ha Joon để lại nhiều tiếc nuối CẮT TỪ PHIM

Sau tất cả, toàn bộ những kẻ đi theo tên trùm cũng như đám phản diện đều phải trả giá. Kim Do Ki cùng đội Taxi cầu vồng đi đến cái kết tốt đẹp. Riêng quan hệ giữa Kim Do Ki và Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin) cũng trở nên ngọt ngào hơn dù cả hai vẫn không hề có bất kỳ hành động tình cảm nào.

Cuối tập 16 Taxi Driver 2, Kim Do Ki và nhóm Taxi cầu vồng tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới là tìm hiểu về một vụ bạo lực tình dục trong quân đội. Tình huống này khép lại với phân đoạn Kim Do Ki gặp nữ trung sĩ (Moon Chae Won) trong im lặng. Kết thúc mở của tập phim càng làm khán giả kỳ vọng Taxi Driver sẽ có mùa tiếp theo.

Moon Chae Won lên hình vài giây trong cảnh cuối phim CẮT TỪ PHIM

Khán giả kỳ vọng Taxi Driver có mùa tiếp theo CẮT TỪ PHIM

Vậy là sau 2 tháng, Taxi Driver 2 chính thức tạm biệt khán giả. Cái kết của tác phẩm ăn khách này được đánh giá có hậu và hài lòng phần lớn người xem, nhưng vẫn mang đến cảm giác quá vội vàng với nhiều tình huống được giải quyết chưa hợp lý.

Rating tập cuối Taxi Driver 2 đạt 21% tại Hàn Quốc, cũng là mức tỷ suất người xem cao nhất của mùa 2 nói riêng và cả sê ri nói chung. Nhờ con số này, mùa 2 Taxi Driver còn lập kỷ lục là bộ phim truyền hình ngắn tập Hàn Quốc có rating cao nhất trong năm 2023 tính đến nay.