Kim Yoo Jung và loạt sao Hàn quyến rũ trên thảm đỏ

Pyo Ye Jin hoạt động chăm chỉ trong năm 2023. Cô đóng vai phụ trong Thanh xuân nguyệt đàm (Our Blooming Youth), góp mặt với vai trò cameo trong Ác quỷ, đảm nhận nữ chính của Ẩn danh (Taxi Driver) 2 và Trăng lên ban ngày (Moon In The Day). Sắp tới, Pyo Ye Jin trở lại cùng phim I Openly Dream of Cinderella