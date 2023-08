Phim hành động phá án ‘Những người ứng cứu đầu tiên 2’ mở màn ấn tượng

Kim Rae Won quay lại trong Những người ứng cứu đầu tiên 2 POSTER PHIM

Tối 4 và 5.8, mùa 2 Những người ứng cứu đầu tiên (The First Responders) lên sóng hai tập đầu tiên. Bộ ba nhân vật chính của mùa 1 là Jin Ho Gae (Kim Rae Won), Bong Do Jin (Son Ho Jun) và Song Seol (Gong Seung Yeon) cũng trở lại trong mùa 2.

Những người ứng cứu đầu tiên 2 mở màn với loạt vụ cháy liên hoàn được xác định là do cùng một hung thủ gây ra. Trong một đám cháy lớn, Jin Ho Gae và Bong Do Jin quyết định cùng nhau xông vào hiện trường, phối hợp để vừa dập tắt lửa vừa tìm ra thủ phạm.

Một cảnh chữa cháy gay cấn trong hai tập phim đầu tiên POSTER PHIM

Bộ đôi trải qua tình huống ngàn cân treo sợi tóc, mạo hiểm treo mình trên dây để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, Jin Ho Gae còn ngất đi, tưởng chừng như mất mạng ngay tập đầu tiên. Tuy nhiên, anh và Bong Do Jin nhanh chóng làm chủ được tình hình cũng như giải quyết được đám cháy, song, họ mất dấu thủ phạm.

Dù bị thương, Jin Ho Gae vẫn không chần chừ lao vào cuộc truy đuổi tên tội phạm gian xảo. Hắn chẳng hề sợ hãi cảnh sát, mà tiếp tục phóng hỏa, khiến nhiều người vô tội trở thành nạn nhân, trong đó có cả anh lính cứu hỏa Bong Do Jin và nhân viên y tế Song Seol.

Phim tiếp tục khắc họa được sự hợp tác nhịp nhàng giữa cảnh sát và đội cứu hỏa mỗi khi đối mặt với các vụ án

POSTER PHIM

Nhìn chung, hai tập đầu Những người ứng cứu đầu tiên 2 ghi dấu ấn với những cảnh quay chữa cháy dập lửa hoành tráng và rượt đuổi dồn dập khiến khán giả thót tim. Đặc biệt, đây là tác phẩm truyền hình hiếm hoi mà lần lượt cả ba nhân vật chính đều trải qua giây phút sinh tử vì cứu người ngay trong hai tập đầu tiên, phần nào phản ánh được tính chất nguy hiểm và ý nghĩa cao cả của nghề nghiệp mà họ đang thực hiện.

Mùa 2 Những người ứng cứu đầu tiên do Shin Kyung Soo làm đạo diễn, Min Ji Eun viết kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Rae Won, Son Ho Jun, Gong Seung Yeon, Kang Ki Doong, Woo Mi Hwa…

Phim đối đầu nhiều đối thủ nặng ký trong khung giờ chiếu cuối tuần POSTER PHIM

Rating hai tập đầu tác phẩm lần lượt đạt 7,1% và 5,1% trên toàn quốc. Đứa con tinh thần của đạo diễn Shin Kyung Soo phát sóng tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần trên đài SBS (Hàn Quốc). Những người ứng cứu đầu tiên 2 cũng đang đụng độ với nhiều đối thủ nặng ký như Khách sạn vương giả, Người thương yêu nhất (My Dearest), Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì… trong cuộc chiến tỷ suất người xem trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi khung giờ cuối tuần.