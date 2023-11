Song Hye Kyo cùng 'The Glory' trắng tay tại Oscar Hàn Quốc

Han Hyo Joo vượt qua nhiều đối thủ mạnh để thắng giải Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại Grand Bell Awards 2023 CHỤP MÀN HÌNH OSEN

Tối 15.11, lễ trao giải Grand Bell Awards (Daejong Film Awards) lần thứ 59 diễn ra tại Nhà hát lớn của Trung tâm Nghệ thuật Gyeonggi. Tài tử Cha In Pyo và nữ diễn viên hài Jang Do Yeon đảm nhận vai trò MC. Đặc biệt, kết quả giải thưởng mảng truyền hình tại "Oscar Hàn Quốc" này có bất ngờ lớn khi toàn bộ ứng cử viên đến từ Neflix như The Glory (Vinh quang trong thù hận) và Mask Girl (Cô gái mang mặt nạ) đều hoàn toàn trắng tay.

Trong khi đó, Moving (Đội thiếu niên siêu đẳng) và Casino (Sòng bạc) của Disney+ đem về nhiều giải thưởng quan trọng. Series truyền hình xuất sắc nhất của Daejong Film Awards 2023 thuộc về phim Moving. Còn "mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc" Han Hyo Joo nhờ vai diễn Lee Mi Hyun trong Moving thắng giải Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất.

Song Hye Kyo và The Glory bất ngờ thất bại tại "Oscar Hàn Quốc". Trước đó, với vai diễn trong The Glory, cô từng "gom" nhiều giải danh giá như Baeksang (ảnh), Rồng Xanh trong năm nay

Trên sân khấu Grand Bell Awards 2023, Han Hyo Joo khẳng định nhân vật Lee Mi Hyun của mình có thể tỏa sáng là nhờ tài năng của đạo diễn, biên kịch. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến ê kíp phim, bạn diễn và các nhân viên công ty quản lý đã đồng hành, hỗ trợ.

Han Hyo Joo vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ như Go Hyun Jung (Mask Girl), Song Hye Kyo (The Glory), Yeom Hye Ran (Mask Girl)… để mang về chiếc cúp danh giá. Trước đó, nhiều khán giả từng cho rằng Song Hye Kyo là ứng cử viên nặng ký nhất cho hạng mục này, bởi người đẹp với The Glory từng liên tiếp chiến thắng ở loạt giải thưởng đình đám như Baeksang, Rồng Xanh mảng truyền hình…

Choi Min Sik (ảnh trên) và Lee Byung Hun gửi video phát biểu cảm ơn khi thắng giải

Những giải còn lại của mảng truyền hình tại "Oscar Hàn Quốc" đều thuộc Casino, gồm: Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất - Choi Min Sik và Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất - Kang Yoon Sung. Vậy là hai dự án của Disney + thắng lớn ở Grand Bell Awards năm nay.

Mảng điện ảnh chứng kiến màn "càn quét" của Concrete Utopia (Địa đàng sụp đổ). Tác phẩm được xướng tên ở 6 hạng mục: Phim điện ảnh xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất - Lee Byung Hun, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Kim Sun Young, Chỉ đạo nghệ thuật - Cho Hwa Seong, Hiệu ứng âm thanh - Kim Seok Won và Hiệu ứng hình ảnh - Eun Jae Hyun.

Kim Seo Hyung (trái) và Kim Sun Young tại lễ trao giải

Một số gương mặt thắng giải như hai nam diễn viên Choi Min Sik và Lee Byung Hun, đạo diễn Ryu Seung Wan … vắng mặt tại sự kiện vì không sắp xếp được lịch trình. Do đó, họ gửi lời cảm ơn thông qua video.

Những hạng mục đáng chú ý khác tại "Oscar Hàn Quốc" lần thứ 59 là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Kim Seo Hyung (Green House), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất - Oh Jung Se (Cobweb), Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất - Kim Si Eun (Next So Hee), Nam diễn viên mới xuất sắc nhất - Kim Seon Ho (The Childe), Đạo diễn mới mới xuất sắc nhất - Ahn Tae Jin (Owl), Giải thưởng thành tựu - Jang Mi Hee…

Kim Seon Ho có màn trở lại ấn tượng sau lùm xùm đời tư

Giải thưởng Grand Bell Awards (Daejong Film Awards) vốn có lịch sử và truyền thống lâu đời. Sự kiện bắt đầu từ năm 1962, được xem là "Oscar Hàn Quốc" và cũng thuộc một trong ba giải thưởng phim lớn nhất của Hàn Quốc, cùng với Rồng Xanh và Baeksang. Dàn diễn viên, ê kíp thắng giải năm nay đều hi vọng Grand Bell Awards nói riêng và làng phim ảnh xứ kim chi nói chung sẽ tiếp tục phát triển tích cực trong bối cảnh khó khăn hiện tại.