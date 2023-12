'Diva của đảo hoang' kết thúc có hậu, rating tập cuối tăng mạnh

Diva của đảo hoang đánh dấu sự kết thúc của cuộc hành trình dài với việc Seo Mok Ha (Park Eun Bin) hòa nhập hoàn toàn với cuộc sống bình thường và đạt được ước mơ sau 15 năm bị lạc trên hoang đảo POSTER PHIM

Tối 3.12, tập 12 Diva của đảo hoang (Castaway Diva) phát sóng trên kênh cáp tvN thu hút khán giả, đạt rating 9% trên toàn Hàn Quốc. Đây cũng là tập có mức tỷ suất người xem cao nhất của tác phẩm. Đồng thời, cái kết của phim cũng nhận nhiều phản hồi tích cực.

Trong tập này, nữ chính Seo Mok Ha (Park Eun Bin) vượt qua nhiều thử thách để được đứng trên sân khấu cất giọng hát. Chặng đường để cô hiện thực hóa ước mơ của mình đầy chông gai nhưng cũng ngập tràn sự ấm áp với những tình cảm, sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh.

Cặp đôi Ki Ho - Mok Ha hạnh phúc ở cuối phim POSTER PHIM

Cảnh hôn hiếm hoi của cả hai trong suốt 12 tập POSTER PHIM

Vậy là Seo Mok Ha kết thúc thành công hành trình đầy biến cố của mình từ 15 năm bị lạc trên hoang đảo cho đến một nữ ca sĩ được khán giả yêu mến. Bên cạnh đó, cô còn sống hạnh phúc bên Kang Bo Geol/Jung Ki Ho (Chae Jong Hyeop) và gia đình của anh.

Cũng ở tập cuối bộ phim, Ki Ho và Seo Mok Ha chính thức bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Khoảnh khắc Seo Mok Ha thừa nhận bản thân biết rõ Ki Ho luôn tìm kiếm và chờ đợi mình suốt 15 năm đem đến cảm xúc ngọt ngào cho khán giả.

Gia đình Lee Ki Ho trở nên thân thiết hơn sau khi vượt qua hàng loạt biến cố CẮT TỪ PHIM

Về phía Jung Ki Ho, anh cùng gia đình thành công thoát khỏi sự truy đuổi của người bố ruột bạo lực Jung Bong Wan (Lee Seung Joon). Hai anh em Jung Chae Ho (Cha Hak Yeon) - Jung Ki Ho đổi sang họ của bố dượng. Mẹ của hai anh em cùng bố dượng cũng chính thức đăng ký kết hôn sau nhiều năm sống dưới thân phận người khác. Còn Jung Bong Wan phải trả giá cho những lỗi lầm mà hắn gây ra.

Đặc biệt, nữ ca sĩ kỳ cựu Yoon Ran Joo (Kim Hyo Jin) cuối cùng tìm lại được ánh hào quang và đam mê với âm nhạc mà mình vô tình đánh mất. Cô cũng nhận ra sự hy sinh của mẹ ruột Go San Hee (Moon Sook) dành cho mình và quyết tâm không khiến bà thất vọng.

Một số nhân vật khác trong Diva của đảo hoang như Park Yong Gwan (Shin Joo Hyup), Eun Mo Rae (Bae Gang Hee)… đều nhận cái kết có hậu.

Kim Hyo Jin ghi dấu ấn với vai Yoon Ran Joo POSTER PHIM

Park Eun Bin và Chae Jong Hyeop tạo "phản ứng hóa học" ngọt ngào trong các tập cuối CẮT TỪ PHIM

Diva của đảo hoang thành công vực dậy chỉ số rating khung giờ phim thứ bảy - chủ nhật hằng tuần của kênh tvN. Ba phim gần nhất chiếu khung giờ này đều có tỷ suất người xem quanh quẩn 3 - 4%. Đến khi đứa con tinh thần của đạo diễn Oh Choong Hwan ra mắt, từ mức khởi đầu chỉ 3% đã tăng gấp 3 lần và chạm mức 9% ở tập cuối. Nối tiếp Diva của đảo hoang là Maestra: Strings of Truth, dự án đánh dấu màn tái xuất của "Nàng Dae Jang Geum" Lee Young Ae.

Diva của đảo hoang do Park Hye Ryun viết kịch bản. Phim đánh dấu lần thứ ba đạo diễn Oh Choong Hwan và biên kịch Park Hye Ryun hợp tác, sau Khi nàng say giấc và Khởi nghiệp. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn Park Eun Bin, Chae Jong Hyeop, Cha Hak Yeon (N của nhóm VIXX), Kim Hyo Jin, Kim Joo Hun…