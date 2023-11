'Diva của đảo hoang' đang được yêu thích lại vướng tranh cãi

Park Eun Bin trở lại với vai Seo Mok Ha trong Diva của đảo hoang

POSTER PHIM

Sau thành công của Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo (Extraordinary Attorney Woo) vào năm ngoái, Park Eun Bin chính thức trở lại màn ảnh nhỏ xứ kim chi với Diva của đảo hoang (Castaway Diva). Bộ phim ra mắt từ ngày 28.10 năm nay trên kênh cáp tvN (Hàn Quốc) và liên tục nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người xem.

Rating tập đầu Diva của đảo hoang chỉ đạt 3,2% trên toàn Hàn Quốc, song đã vươn lên 8,7% ở tập mới nhất (tập 8) và lập kỷ lục là tập phim có tỷ suất cao nhất kể từ khi phát sóng đến nay. Bên cạnh đó, trên các phương tiện truyền thông, tác phẩm cũng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi, chủ yếu là những lời khen ngợi phim có nội dung độc đáo, tình tiết nhanh gọn cùng dàn diễn viên thể hiện tốt.

Phim được kỳ vọng sẽ bùng nổ rating ở các tập sau POSTER PHIM

Diva của đảo hoang được viết bởi biên kịch Park Hye Ryun, người đứng sau loạt phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách như Đôi tai ngoại cảm, Cô bé người gỗ (Cặp đôi trái ngược), Khi nàng say giấc, Khởi nghiệp… Do đó, Diva của đảo hoang có mô tuýp khá tương đồng với các dự án trên, đều thuộc thể loại hài lãng mạn nhưng vẫn không thiếu loạt tình huống kịch tính khi các nhân vật chính rơi vào nguy hiểm.

Diva của đảo hoang kể về Seo Mok Ha (Park Eun Bin đóng) bị mắc kẹt trên đảo hoang sau khi bị rơi xuống biển trong lúc trên đường đến một buổi thử giọng hát. Sau 15 năm trên đảo, cô được cứu trở về thành thị và bắt đầu thích nghi với cuộc sống hiện tại. Đồng thời, Seo Mok Ha cũng cố gắng hoàn thành giấc mơ ca hát còn dang dở thời niên thiếu và được sánh vai cùng thần tượng của mình là Yoon Ran Joo (Kim Hyo Jin). Luôn bên cạnh ủng hộ Seo Mok Ha là cậu bạn trung học Jung Ki Ho, nay đã đổi tên thành Kang Bo Geol (Chae Jong Hyeop).

Chae Jong Hyeop đóng vai Kang Bo Geol POSTER PHIM

Chae Jong Hyeop và Park Eun Bin ăn ý trên màn ảnh POSTER PHIM

Trong 8 tập Diva của đảo hoang, mạch phim được phát triển bằng những tình huống đời thường gần gũi, có sự liên kết chặt chẽ giữa quá khứ và hiện tại của dàn nhân vật chính. Mỗi nhân vật trong Diva của đảo hoang cũng được xây dựng có chiều sâu, như Seo Mok Ha tươi sáng và đầy nghị lực, Kang Bo Geol "ngoài lạnh trong nóng" cùng nỗi ám ảnh về người bố bạo lực, Yoon Ran Joo tốt bụng nhưng nhạy cảm…

Tác phẩm còn thu hút khán giả nhờ có nhiều góc quay ngoại cảnh nên thơ và đẹp trong trẻo, nhưng điều này cũng là yếu tố gây tranh cãi cách đây không lâu. Ồn ào này nổ ra khi nhiều người dân phát hiện ê kíp để lại lượng lớn đá đạo cụ dùng trong quá trình quay phim trên một bãi biển ở đảo Jeju (Hàn Quốc). Một số nguồn tin còn tố đoàn làm phim đã không thực hiện đúng quy trình xin phép với chính quyền khi sử dụng địa điểm công cộng để ghi hình.

Các viên đá được xếp thành chữ trong một cảnh quay POSTER PHIM

Phía Diva của đảo hoang nhanh chóng lên tiếng giải thích, xin lỗi vì gây ra bất tiện cho người dân. Ê kíp khẳng định đã liên hệ các tổ chức liên quan và hứa sẽ khôi phục địa điểm quay phim về trạng thái ban đầu càng sớm càng tốt.

Động thái nhận lỗi của ê kíp Diva của đảo hoang phần nào xoa dịu được cơn phẫn nộ từ công chúng. Dù vậy, phim gần đây một lần nữa nhận về không ít ý kiến trái chiều xoay quanh diễn xuất của nữ chính Park Eun Bin khi hóa thân thành Seo Mok Ha.

Vài khán giả bình luận diễn xuất của Park Eun Bin khi đóng Seo Mok Ha trong Diva của đảo hoang giống với Woo Young Woo của Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo

POSTER PHIM

Một bộ phận khán giả nhận xét Park Eun Bin thể hiện phong thái, cử chỉ của Seo Mok Ha giống y hệt Woo Young Woo trong Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo. Ánh mắt ngơ ngác hay kiểu phản ứng chậm chạp của Seo Mok Ha trong nhiều phân đoạn cũng bị cho là có nét tương đồng với Woo Young Woo. Song, nhiều người xem cho rằng đây là biểu cảm dễ hiểu của một người gặp khó khăn trong việc giao tiếp xã hội vì từng sống một mình ở đảo hoang suốt 15 năm.

Trong khi đó, fan phim Diva của đảo hoang tán thưởng Park Eun Bin khắc họa chân thật một Seo Mok Ha luôn mang tinh thần tích cực, đáng yêu. Park Eun Bin cũng gây ấn tượng với chất giọng ấm áp khi thể hiện các bản nhạc phim như Open your eyes, Someday.

Hai diễn viên nhí Moon Woo Jin (trái) và Lee Re được đánh giá cao POSTER PHIM

Ngoài Park Eun Bin, Diva của đảo hoang còn có sự góp mặt của hai mỹ nam Chae Jong Hyeop và Cha Hak Yeon (N của nhóm VIXX). "Phản ứng hóa học" ngọt ngào giữa Park Eun Bin và Chae Jong Hyeop cũng là điểm cộng lớn của bộ phim.

Diva của đảo hoang do Oh Choong Hwan làm đạo diễn. Phim đánh dấu lần thứ ba Oh Choong Hwan và biên kịch Park Hye Ryun hợp tác, sau Khi nàng say giấc và Khởi nghiệp. Diva của đảo hoang phát sóng tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.