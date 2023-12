'Người yêu dấu' thắng lớn tại MBC Drama Awards 2023

Chiến thắng của Nam Goong Min tại MBC Drama Awards 2023 được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng

MBC

Đúng như dự đoán của đông đảo khán giả lẫn giới chuyên môn, Người yêu dấu (My Dearest) và dàn sao trong phim "thâu tóm" MBC Drama Awards 2023 với tổng cộng 9 giải thưởng. Trong đó, Người yêu dấu thắng giải Bộ phim truyền hình của năm.

Người yêu dấu được chia thành hai mùa, mùa đầu tiên phát sóng tháng 8 - 9.2023 và mùa hai ra mắt trong quãng thời gian tháng 10 - 11 năm nay. Đây được xem là siêu phẩm truyền hình cổ trang màn ảnh nhỏ xứ kim chi của năm 2023. Rating cao nhất mà phim đạt được là 12,9%, nằm trong top 10 tác phẩm truyền hình Hàn Quốc có tỷ suất người xem cao nhất 2023.

Nam Goong Min và Ahn Eun Jin thắng giải Cặp đôi đẹp nhất MBC

Đặc biệt, Daesang (giải thưởng lớn) của MBC Drama Awards năm nay thuộc về Nam Goong Min với màn hóa thân ấn tượng thành Lee Jang Hyun trong Người yêu dấu. Trên sân khấu nhận giải, Nam Goong Min gửi lời cảm ơn đến đoàn làm phim, các bạn diễn trong Người yêu dấu, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sự ủng hộ của khán giả. Nam diễn viên cũng khẳng định sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để không phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho mình.

Đây là lần thứ ba Nam Goong Min giành được giải Daesang. Anh từng được vinh danh giải Daesang tại SBS Drama Awards 2020 với vai diễn trong Đội bóng chày Dreams và MBC Drama Awards 2021 nhờ nhân vật trong phim Mặt trời đen.

Bae In Hyuk (trái) và Lee Se Young cũng mang về những giải thưởng quan trọng MBC

Cũng tại sự kiện lần này, Nam Goong Min mang về cúp Cặp đôi đẹp nhất cùng với Ahn Eun Jin, bạn diễn trong Người yêu dấu. Trong hai mùa phim, "phản ứng hóa học" bùng nổ của Nam Goong Min và Ahn Eun Jin đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Ban tổ chức tiết lộ cả hai nhận được đến 72,6% phiếu bầu, chiếm thế áp đảo trong cuộc bình chọn Cặp đôi đẹp nhất của MBC Drama Awards năm nay. Trước đó, Nam Goong Min và Ahn Eun Jin cũng liên tục có tên trong các bảng xếp hạng Những cặp đôi hot nhất trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi 2023.

Bên cạnh đó, Người yêu dấu còn được xướng tên ở các hạng mục: Diễn viên chính xuất sắc nhất (dành cho phim sê ri ngắn): Ahn Eun Jin, Nhân vật xuất sắc nhất: Kim Jong Tae, Diễn viên phụ xuất sắc nhất: Choi Young Woo, Diễn viên mới xuất sắc nhất: Kim Moo Joon, Kim Yoon Woo và Park Jung Yeon.

Cặp sao phim Hợp đồng hôn nhân tình tứ tại lễ trao giải

Ngoài Người yêu dấu, Hôn nhân hợp đồng (The Story of Park's Marriage Contract) cũng là phim "gặt hái" được không ít giải thưởng ở MBC Drama Awards 2023. Riêng cặp đôi chính trong phim là Bae In Hyuk và Lee Se Young lần lượt được cúp Diễn viên xuất sắc (dành cho phim sê ri ngắn) và Diễn viên chính xuất sắc nhất (dành cho phim sê ri ngắn).

Đáng tiếc, Bae In Hyuk - Lee Se Young trượt giải Cặp đôi đẹp nhất trước Nam Goong Min - Ahn Eun Jin của Người yêu dấu. Dù vậy, những tương tác tự nhiên, đáng yêu của Bae In Hyuk và Lee Se Young tại lễ trao giải năm nay vẫn gây sốt, khiến khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền" cho họ ngoài đời. Người xem cũng mong nhân vật của cả hai có cái kết đẹp ở tập cuối phim Hôn nhân hợp đồng.

Lễ trao giải MBC Drama Awards 2023 được nhận xét là ngắn gọn và sang trọng. Từng hạng mục giải được chia ra cụ thể và cúp đều được trao cho những người xứng đáng. Nhiều khán giả khen MBC Drama Awards 2023 làm tốt hơn SBS Drama Awards 2023 tổ chức trước đó một ngày.