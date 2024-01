Nguyên nhân khiến rating 'Chàng quỷ của tôi' tụt dốc thảm hại

Rating Chàng quỷ của tôi tụt dốc không phanh POSTER PHIM

Sau một tuần nghỉ chiếu vì các lễ trao giải cuối năm, Chàng quỷ của tôi (My Demon) trở lại với tập 11 và 12, nhưng đánh dấu bước thụt lùi về mặt rating. Hai tập mới nhất lần lượt đạt 3,7% và 2,9% ở Hàn Quốc. Đặc biệt, với chỉ số 2,9%, tập 12 là tập phim có rating thấp nhất kể từ khi tác phẩm ra mắt đến nay, lại được chiếu vào khung giờ đẹp cuối tuần trên đài trung ương SBS.

Chàng quỷ của tôi có tỷ suất người xem thấp kỷ lục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi POSTER PHIM

Thực chất, kể từ tập 8 đạt 4,7%, rating Chàng quỷ của tôi đã có chiều hướng giảm dần. Trên các phương tiện truyền thông, phần lớn khán giả nhận định diễn xuất của cặp đôi Song Kang và Kim Yoo Jung là một trong số lý do dẫn đến sự thất bại của bộ phim.

Trong tác phẩm, Song Kang đảm nhận vai chàng quỷ Jeong Gu Won đẹp trai, yêu nữ thừa kế nhà tài phiệt Do Do Hee do Kim Yoo Jung đóng. Suốt 12 tập phim, cả hai liên tục hứng "gạch đá" vì loạt biểu cảm gượng gạo, kém tự nhiên.

Nhiều khán giả nhận xét cả hai không hợp vai POSTER PHIM

Tại diễn đàn The Qoo (Hàn Quốc), nhiều dân mạng cho rằng Song Kang và Kim Yoo Jung ghi điểm về mặt ngoại hình nhưng diễn xuất lại gây thất vọng. "Nam chính diễn dở, khiến nữ chính trông cũng tệ luôn", "Cả hai đều không phù hợp với nhân vật mà mình đang thể hiện. Họ diễn không hề ổn", "Khán giả thời nay xem phim truyền hình đâu phải chỉ để nhìn ngắm những gương mặt xinh đẹp đâu", "Diễn xuất của Song Kang thật tệ. Ngay cả Kim Yoo Jung cũng gây tranh cãi"… là những lời chê bai cặp diễn viên chính Chàng quỷ của tôi. Tương tự, trên Pannchoa (Hàn Quốc), dân mạng chỉ trích Song Kang "chỉ được ngoại hình đẹp, không biết diễn" và Kim Yoo Jung không hợp dạng vai trưởng thành như Do Do Hee.

Vì thế, tại lễ trao giải SBS Drama Awards 2023 diễn ra cuối tháng 12 năm ngoái, việc Song Kang và Kim Yoo Jung nhờ vai diễn trong Chàng quỷ của tôi thắng giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (phim hài, lãng mạn) từng khiến nhiều người bức xúc.

Song Kang nổi bật với vẻ điển trai không góc chết trên màn ảnh nhỏ POSTER PHIM

Tạo hình cổ trang của Kim Yoo Jung POSTER PHIM

Bên cạnh đó, khâu kịch bản cũng là yếu tố đẩy Chàng quỷ của tôi tụt dốc không phanh: "Cốt truyện có vẻ hơi ngớ ngẩn", "Nội dung không thú vị lắm", "Thành thật mà nói, tôi không hiểu biên kịch muốn nói điều gì. Tôi muốn tiếp tục theo dõi phim nhưng không thể tập trung được"…

Biên kịch Chàng quỷ của tôi là Choi Ah Il chưa có nhiều kinh nghiệm trong vai trò sáng tạo nội dung phim. Choi Ah Il chỉ mới có tác phẩm truyền hình Chàng hậu được ra mắt, song phim này lại dựa trên tiểu thuyết Thái tử phi thăng chức ký. Do đó, Chàng quỷ của tôi được xem là phim đầu tiên mà Choi Ah Il phụ trách toàn bộ từ khâu lên ý tưởng đến viết kịch bản.

Một số ý kiến lo lắng rating phim sẽ chạm đáy trong các tập sau POSTER PHIM

Thất bại về mặt rating ở quê nhà nhưng Chàng quỷ của tôi lại liên tiếp nằm trong top sê ri có lượt xem cao nhất trên Netflix nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. My Demon cũng thu về hiệu ứng truyền thông khả quan, thống trị top tác phẩm truyền hình Hàn Quốc hot nhất hiện giờ của Good Data Corporation. Ngoài ra, Song Kang và Kim Yoo Jung thường gây sốt mạng xã hội ở những cảnh lãng mạn. Người hâm mộ hy vọng My Demon sẽ có những chuyển biến tích cực hơn ở các tập sau.