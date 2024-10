'Phản ứng hóa học' bùng nổ của cặp đôi 'Chuyện tình nhà bên'

Jung Hae In và Jung So Min trong Chuyện tình nhà bên ẢNH: POSTER PHIM

Chuyện tình nhà bên (Love Next Door, hay còn gọi Con trai bạn mẹ) đã đi gần đến các tập cuối cùng và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong các tập phim mới nhất, mối quan hệ giữa cặp đôi chính Choi Seung Hyo (Jung Hae In đóng) và Bae Seok Ryu (Jung So Min) có nhiều chuyển biến tích cực.

Sau bao hiểu lầm, Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu đã thổ lộ tình cảm, chính thức hẹn hò cũng như trao cho nhau nhiều hành động ngọt ngào. Điển hình như ở tập 12 - 13, cả hai có cảnh ôm hôn trên giường nóng bỏng. Riêng clip về phân đoạn này đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Twitter.

Một cảnh tình tứ của cặp đôi trong những tập phim gần đây ẢNH: POSTER PHIM

Loạt khoảnh khắc lãng mạn của Jung Hae In và Jung So Min trong Chuyện tình nhà bên trở thành chủ đề nóng trên khắp các phương tiện truyền thông. Đồng thời, những lúc cả hai tình tứ tại hậu trường phim hay cách họ tương tác đáng yêu qua các bài đăng trên trang cá nhân cũng gây sốt, khiến fan càng nhiệt tình gán ghép hai diễn viên ngoài đời thật.

Gần đây, các video, hình ảnh ghi lại cảnh Jung Hae In và Jung So Min trong chuyến đi đến Bali (Indonesia) chụp bộ ảnh cũng làm đông đảo người hâm mộ phấn khích. Nhiều dân mạng dự đoán cặp đôi Chuyện tình nhà bên có dấu hiệu "phim giả tình thật". Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng cả hai chỉ là đồng nghiệp thân thiết sau lần hợp tác này.

Cả hai bùng nổ "phản ứng hóa học" trên màn ảnh nhỏ ẢNH: POSTER PHIM

Nhiều fan kỳ vọng cả hai nên duyên thật ngoài đời ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong Chuyện tình nhà bên, Jung Hae In đảm nhận vai nam chính Choi Seung Hyo, một kiến trúc sư trẻ điển trai và có sự nghiệp đang phát triển thuận lợi. Còn Jung So Min đóng Bae Seok Ryu, một cô gái tài giỏi và quyết tâm làm công việc mà bản thân yêu thích sau quãng thời gian dài bị cuốn theo kỳ vọng của bố mẹ lẫn áp lực "cơm áo gạo tiền".

Suốt 14 tập đã phát sóng, "phản ứng hóa học" bùng nổ của Jung Hae In và Jung So Min trên màn ảnh nhỏ chiếm nhiều cảm tình của khán giả, cũng là yếu tố lớn kéo người xem chờ đợi mỗi tập.

Chuyện tình nhà bên sẽ kết thúc ở tập 16 ẢNH: POSTER PHIM

Tính đến nay, Chuyện tình nhà bên ba lần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Phim truyền hình Hàn Quốc được bàn luận nhiều nhất tuần của Good Data Corporation. Jung Hae In và Jung So Min cũng lần lượt giành hạng nhất và nhì danh sách Diễn viên truyền hình Hàn Quốc hot nhất tuần.

Love Next Door được viết bởi biên kịch Shin Ha Eun do Yoo Je Won làm đạo diễn. Bộ đôi này từng đứng sau thành công của phim Điệu Cha cha cha làng biển (Hometown Cha Cha Cha). Chuyện tình nhà bên quy tụ dàn sao Hàn Jung Hae In, Jung So Min, Kim Ji Eun, Yun Ji On, Park Ji Young, Lee Seung Hyub…

Nhạc phim do Jung Hae In thể hiện sẽ sớm được ra mắt ẢNH: INSTAGRAM NV

Tác phẩm phát sóng tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN. Rating trên toàn Hàn Quốc hai tập mới nhất của Chuyện tình nhà bên lần lượt đạt 5,4% và 7,1%. Đặc biệt, bản nhạc phim Words I Couldn't Say do Jung Hae In thể hiện sẽ được phát hành vào ngày 5.10 tới.