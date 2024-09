Phim điện ảnh có Jung Hae In lập kỷ lục phòng vé Hàn

Đố anh còng được tôi đang phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé Hàn Quốc ẢNH: POSTER PHIM

Đố anh còng được tôi là phần 2 của phim hành động đình đám Veteran (Chạy đâu cho thoát), từng gây sốt khi ra rạp vào năm 2015. Đố anh còng được tôi công chiếu từ ngày 13.9 tại Hàn Quốc và nhanh chóng đạt nhiều thành tích ấn tượng. Theo KOBIS (Đơn vị thống kê phòng vé Hàn Quốc), tính đến ngày 18.9, Đố anh còng được tôi đã bán được hơn 4 triệu vé. Điều này có nghĩa đứa con tinh thần của đạo diễn Ryoo Seung Wan chỉ mất chưa đầy sáu ngày để thu hút hơn 4 triệu lượt người xem.

Đố anh còng được tôi không chỉ đạt được cột mốc này nhanh hơn bộ phim gốc Veteran (qua 9 ngày để có hơn 4 triệu lượt xem) mà còn đánh bại các tác phẩm ăn khách gần đây là Quật mộ trùng ma (9 ngày), 12.12: The Day (12 ngày)…

Phim "độc bá" rạp chiếu Hàn Quốc dịp lễ lớn ẢNH: POSTER PHIM

Đồng thời, I, The Executioner cũng đạt ngưỡng hòa vốn trong 5,5 ngày, chiếm 86% vé toàn thị trường trong dịp lễ lớn Chuseok (Tết Trung thu của Hàn Quốc). Doanh thu của phim cũng lên đến 43,3 tỉ won (tương đương 801 tỉ đồng), tính đến tối 18.9.

Trước đó, Đố anh còng được tôi đã gây choáng khi liên tiếp vượt: 1 triệu vé sau 2 ngày, 2 triệu vé sau 3 ngày, 3 triệu vé sau 5 ngày và 4 triệu vé chỉ sau 6 ngày công chiếu chính thức kể từ 13.9. Với sự "độc bá" thị trường hiện tại, Đố anh còng được tôi đang được kỳ vọng sẽ sớm vượt qua kỷ lục 13,41 triệu vé của phần 1, soán ngôi phần phim tiền nhiệm để tiến tới Top 5 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc.

Tác phẩm có nhiều cảnh hành động ẢNH: POSTER PHIM

Đố anh còng được tôi có câu chuyện tách rời hoàn toàn so với phần 1, chỉ giữ lại những nhân vật chủ chốt để cùng tạo nên một phần phim mới mẻ. Phim do Ryoo Seung Wan làm đạo diễn, cũng là "cha đẻ" tạo nên phần đầu tiên. Chia sẻ về lý do quyết định thực hiện phần 2 của Veteran, nhà làm phim cho biết: "Tình cảm của tôi dành cho nhân vật Seo Do Cheol (Hwang Jung Min đóng) ngày càng lớn dần và tôi luôn muốn tạo ra phần tiếp theo cho câu chuyện của anh ấy. Vì phần 1 rất được yêu thích, nên tôi đã dành nhiều thời gian để tìm cách mang lại điều gì đó mới mẻ. Qua bộ phim này, chúng ta sẽ thấy được khía cạnh tội ác nghiêm trọng và đen tối hơn".

Về phía Hwang Jung Min, anh cũng vui mừng khi trở lại với vai thanh tra Seo Do Cheol. "Tôi thực sự muốn có phần tiếp theo kể từ khi chúng tôi quay phim Veteran và đã chờ đợi rất lâu. Mặc dù đã 9 năm rồi nhưng tôi hy vọng khán giả sẽ cảm thấy Seo Do Cheol không hề thay đổi. Tôi muốn duy trì năng lượng và tính cách của nhân vật từ phần phim đầu tiên nhiều nhất có thể", nam diễn viên kể.

Hwang Jung Min và Jung Hae In trong Đố anh còng được tôi ẢNH: POSTER PHIM

Một trong những nhân tố tiếp theo giúp Đố anh còng được tôi thu hút sự chú ý của khán giả là sự góp mặt của "con trai bạn mẹ" Jung Hae In - mỹ nam đang được yêu thích với phim truyền hình Chuyện tình nhà bên. Đặc biệt, năm 2023, Jung Hae In từng kết hợp với đàn anh Hwang Jung Min trong phim 12.12: The Day. Vì thế, Đố anh còng được tôi là bộ phim đánh dấu sự tái ngộ của cả hai trên màn ảnh rộng.

Đố anh còng được tôi quy tụ dàn sao Hàn gồm Hwang Jung Min, Jung Hae In, Oh Dal Su, Ahn Bo Hyun… Tại Việt Nam, phim dự kiến ra mắt vào ngày 27.9.2024.