'Quật mộ trùng ma' thắng lớn và những khoảnh khắc ấn tượng tại Baeksang 2024

Kết quả các giải thưởng đáng chú ý Baeksang 2024

Mảng điện ảnh

Giải thưởng lớn (Daesang): Kim Seong Soo (Mùa xuân Seoul - 12.12: The Day)

Phim hay nhất: 12.12: The Day

Kịch bản xuất sắc nhất: Jason Yu (Mộng du - Sleep)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Jang Jae Hyun (Quật mộ trùng ma)

Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Lee Jung Hong (A Wild Roomer)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Go Eun (Quật mộ trùng ma)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Hwang Jung Min (12.12: The Day)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Lee Sang Hee (Tôi là Loh Kiwan - My Name Is Loh Kiwan)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Jong Soo (Những kẻ buôn lậu - Smugglers)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Bibi (Đường cùng - Hopeless)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Do Hyun (Quật mộ trùng ma)

Mảng truyền hình

Giải thưởng lớn (Daesang): Đội thiếu niên siêu đẳng

Phim hay nhất: Người yêu dấu

Đạo diễn xuất sắc nhất: Han Dong Wook (Tội ác kinh hoàng - The Worst of Evil)

Kịch bản xuất sắc nhất: Kang Full (Đội thiếu niên siêu đẳng)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Hanee (Hoa nở về đêm - Knight Flower)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Nam Goong Min (Người yêu dấu)

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yeom Hye Ran (Cô gái mang mặt nạ)

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Ahn Jae Hong (Cô gái mang mặt nạ)

Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Jeon Yu Na (Lương tâm kẻ bắt cóc - The Kidnapping Day)

Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Jeong Ha (Đội thiếu niên siêu đẳng)

Mảng giải trí

Show giải trí hay nhất: Adventure by Accident 2 (MBC)

Nam nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Na PD

Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất: Hong Jin Kyung

Ngôi sao được yêu thích nhất: Kim Soo Hyun, Ahn Yu Jin (Ive)