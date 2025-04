Tom Cruise lộ ảnh bên Ana de Armas giữa tin đồn hẹn hò

Tom Cruise và Ana de Armas cùng xuất hiện ở sân bay tại London, Anh hôm 13.4 (giờ địa phương) ẢNH: BACKGRID/PEOPLE

Theo People, Tom Cruise và Ana de Armas cùng hạ cánh xuống sân bay ở London (Anh) vào ngày 13.4, sau khi đi trực thăng của tài tử 62 tuổi từ Madrid (Tây Ban Nha). Cả hai diện trang phục thoải mái thường ngày, cười nói vui vẻ khi bước đi trên đường băng. Mỹ nhân 8X ôm chú chó Elvis trong khi dắt chú chó Salsa theo cùng. Loạt ảnh gần gũi của ngôi sao phim Nhiệm vụ bất khả thi và sao nữ kém 26 tuổi xuất hiện 2 tháng sau khi cả hai được phát hiện đi chơi cùng nhau ở London, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Tháng trước, bộ đôi cũng xuất hiện chung ở sân bay.

Tuy nhiên không lâu sau đó, nguồn tin của People xác nhận hai ngôi sao này không hề có mối quan hệ tình cảm như lời đồn. Người này tiết lộ hai ngôi sao cùng tham gia một dự án (hiện chưa được tiết lộ) và có gặp gỡ đạo diễn Doug Liman. Nguồn tin khẳng định họ ăn tối cùng người đại diện của mình để thảo luận về khả năng hợp tác trong tương lai, dường như chỉ là bạn bè.

Tom Cruise và Ana de Armas tại sân bay ở London, Anh hồi tháng 3 ẢNH: BACKGRID

Tom Cruise vốn kín tiếng đời tư, nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với những mỹ nhân nổi tiếng song nam diễn viên giữ im lặng. Trước Ana de Armas, tài tử 62 tuổi từng vướng nghi vấn hẹn hò người đẹp Elsina Khayrova, bạn diễn Hayley Atwell, ca sĩ Shakira…

Hiện Tom Cruise lẫn Ana de Armas đều đang tất bật với công việc riêng. Tháng 5 tới, bộ phim Mission: Impossible - The Final Reckoning do tài tử kỳ cựu đóng chính sẽ được trình làng. Trong khi đó, ngôi sao hành động đắt giá này cũng tham gia vào dự án phim mới của Alejandro González Iñárritu vào năm 2026. Theo thông tin được tiết lộ, phim theo chân "người đàn ông quyền lực nhất thế giới" bắt đầu một nhiệm vụ điên cuồng để chứng minh mình là vị cứu tinh của nhân loại trước thảm họa mà ông gây ra phá hủy mọi thứ.

Tom Cruise sắp trở lại màn ảnh rộng với Mission: Impossible - The Final Reckoning ẢNH: REUTERS

Những năm gần đây, Ana de Armas liên tục nhận dự án lớn ở Hollywood ẢNH: REUTERS

Về phần Ana de Armas, bộ phim Ballerina (phần phụ của loạt phim John Wick), mà cô đóng chính được lên lịch ra mắt vào tháng 6 tới. Mỹ nhân gốc Cuba cũng thu hút sự chú ý khi là ứng viên tiềm năng cho vai chính bộ phim chuyển thể sắp tới của Netflix mang tên The Seven Husbands of Evelyn Hugo (dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất 2017 của Taylor Jenkins Reid).

Trong cuộc trò chuyện với Entertainment Tonight, ngôi sao 8X cho biết cô không ngần ngại tạm dừng các vai diễn hành động để hóa thân thành Evelyn Hugo. "Tôi nghĩ một trong những điều tôi thích về diễn xuất và sự nghiệp của mình là có thể làm mọi thứ. Bạn phải thử tất cả những điều bạn có thể. Bạn không thể lúc nào cũng chỉ ăn một món", cô bày tỏ.