'Trận chiến' giữa TWICE và BlackPink

Việc hai nhóm nhạc nữ đình đám của Kpop tung sản phẩm mới cùng ngày không chỉ khiến người hâm mộ háo hức, mà còn được xem là "trận chiến" không khoan nhượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.

BlackPink tái hợp với đội hình đầy đủ sau thời gian dài 'đánh lẻ'

Theo thông tin từ YG Entertainment, BlackPink sẽ chính thức phát hành ca khúc JUMP vào ngày 11.7. Đây là single nhóm đầy đủ đầu tiên của 4 cô gái sau gần 3 năm kể từ lần quảng bá cuối cùng với ca khúc Pink Venom, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới.

Nhiều người kỳ vọng BlackPink sẽ lập kỷ lục mới về lượt xem MV trên YouTube trong 24 giờ đầu Ảnh: Instagram blackpinkofficial

JUMP được giới thiệu là một ca khúc dance pop sôi động, mang thông điệp giải tỏa năng lượng, khơi dậy tinh thần phấn khích và tràn đầy sức sống. Trước đó, BlackPink lần đầu trình diễn ca khúc này trong đêm khai màn của tour diễn thế giới Deadline World Tour tại Hàn Quốc, thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

MV JUMP do đạo diễn Dave Meyers - người từng hợp tác với nhiều ngôi sao quốc tế thực hiện, hứa hẹn mang đến những thước phim ấn tượng về hình ảnh và phong cách. Đoạn teaser MV đã đạt hơn 1 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ sau khi công bố, cho thấy sức hút không hề giảm nhiệt của BlackPink dù nhóm có thời gian dài tạm ngừng hoạt động nhóm để tập trung vào các dự án solo.

TWICE phát hành album phòng thu thứ 4 sau gần 4 năm chờ đợi

Trong khi đó, TWICE cũng lựa chọn ngày 11.7 để trình làng album phòng thu thứ 4 mang tên This is for, đánh dấu sự trở lại với sản phẩm âm nhạc dài hơi sau gần 4 năm kể từ album Formula of Love: O+T=<3 phát hành năm 2021.

Album mới của TWICE gồm 14 ca khúc, với phong cách pop đặc trưng được làm mới theo hướng trưởng thành và sâu sắc hơn. Nhóm nhạc nhà JYP Entertainment đã khởi động chiến dịch quảng bá album từ tháng 5, thông qua các đoạn teaser và chiến dịch truyền thông rộng khắp.

TWICE được mong đợi sẽ tạo nên cột mốc mới về doanh số album phòng thu Ảnh: Instagram twicetagram

Ngay sau khi album phát hành, TWICE sẽ khởi động tour diễn This Is For World Tour , mở màn tại Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 19 và 20.7, sau đó tiếp tục đến các thành phố lớn trên toàn cầu, trong đó có Chicago và nhiều điểm đến tại châu Âu, châu Á.

Cuộc đối đầu không chỉ là thứ hạng

TWICE và BlackPink đều là những đại diện tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ 3, với lượng người hâm mộ toàn cầu hùng hậu và những thành tích đáng nể trên các bảng xếp hạng quốc tế.

Nếu BlackPink gắn liền với hình ảnh mạnh mẽ, quyến rũ và phong cách girl crush, thì TWICE lại nổi bật với hình ảnh tươi sáng, năng động và gần gũi. Mỗi nhóm sở hữu màu sắc riêng biệt, khiến cuộc đối đầu ngày 11.7 trở nên hấp dẫn không chỉ về mặt âm nhạc mà còn là cuộc so tài về phong cách và sức ảnh hưởng văn hóa.

Theo nhiều chuyên trang quốc tế, sự trở lại lần này không chỉ đơn thuần là một màn ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mà còn là bước đệm để hai nhóm tiếp tục khẳng định vị thế trong bối cảnh Kpop đang chuyển giao thế hệ.