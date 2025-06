Mức cát sê đóng phim Hollywood của Lisa (BlackPink) gây tranh cãi

Vào đầu năm nay, Lisa có cơ hội đảm nhận một vai phụ trong The White Lotus - series phim truyền hình đình đám của Hollywood do Mike White sáng tạo, đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch và đạo diễn. Tuy nhiên, mới đây, một tài khoản nổi tiếng trên nền tảng X đã đăng tải thông tin cho rằng Lisa nhận tới 40.000 USD cho mỗi tập phim.

Cát sê cao nhưng vai diễn mờ nhạt

Sự góp mặt của Lisa trong The White Lotus tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi trong dư luận Ảnh: Instagram thewhitelotus

Ngay sau đó, bài viết đã gây ra làn sóng chỉ trích, với nhiều ý kiến cho rằng mức thù lao này là không xứng đáng do vai diễn của Lisa chỉ là nhân vật phụ và có thời lượng lên hình ít hơn so với các diễn viên khác trong phim. Trong xuyên suốt mùa 3 của The White Lotus, nhân vật Mook của Lisa chỉ hiện diện tổng cộng 10 phút, khoảng 2 phút mỗi tập và mỗi tập lại không có vai trò cụ thể.

Tuy vậy, nhiều cư dân mạng đã nhanh chóng phản bác lập luận trên, cho rằng bài đăng đang cố tình tạo hình ảnh tiêu cực về Lisa. Một số người chỉ ra rằng mức cát sê được đưa ra không chỉ dành riêng cho Lisa mà là khoản chi tiêu chung của ê kíp dành cho dàn diễn viên và con số này đã được công bố từ trước đó.

The White Lotus là series truyền hình nổi tiếng của HBO, từng giành nhiều giải Emmy danh giá, xoay quanh cuộc sống của những vị khách giàu có tại các khu nghỉ dưỡng hạng sang. Mùa 3 của loạt phim được quay tại Thái Lan, và Lisa đã xác nhận tham gia dự án này vào đầu năm 2024.

Lisa bị nghi "dựa hơi" con trai tỉ phú tập đoàn LVMH để lấn sân Hollywood Ảnh: Instagram thewhitelotus

Đây cũng là vai diễn đầu tay của Lisa, đánh dấu bước chuyển mình đầu tiên trong lĩnh vực diễn xuất kể từ sau thành công với tư cách thành viên nhóm nhạc BlackPink. Tuy góp mặt trong một series đình đám nhưng vai diễn của Lisa bị đánh giá là nhạt nhòa và chưa để lại dấu ấn rõ nét về mặt diễn xuất.

Điều này khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về lý do Lisa được lựa chọn tham gia một dự án lớn như The White Lotus. Một bộ phận ý kiến cho rằng nữ thần tượng người Thái có thể đã phần nào dựa vào sức ảnh hưởng từ bạn trai tin đồn Frédéric Arnault - con trai tỉ phú Bernard Arnault - Chủ tịch Tập đoàn LVMH, để có được cơ hội góp mặt trong loạt phim đình đám của Hollywood.