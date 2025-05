Lisa (BlackPink) diện mốt nội y táo bạo khoe sắc tại Met Gala 2025

Lisa xuất hiện ở Met Gala 2025 ẢNH: AFP

Lisa (BlackPink) là một trong những ngôi sao có mặt sớm nhất trên thảm đỏ Met Gala 2025. Bữa tiệc thời trang được mong chờ nhất năm diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) vào tối 5.5 (theo giờ địa phương, tức sáng 6.5 theo giờ Việt Nam) quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng thời trang, giải trí toàn cầu.

Năm nay, dàn sao chưng diện lộng lẫy trên thảm đỏ trong những trang phục quanh chủ đề Tailored for You (được may đo riêng cho bạn) gắn liền với chủ đề triển lãm mới của Viện trang phục mang tên Superfine: Tailoring Black Style tôn vinh di sản thời trang của người da màu.

Em út nhóm BlackPink diện áo dáng vest đen với họa tiết ren bó sát, xuyên thấu phối với quần nội y đồng màu, tất đen in logo biểu tượng của Louis Vuitton cùng giày cao gót đen, khoe trọn đường cong hút mắt, đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp. Ngôi sao 28 tuổi hoàn thiện vẻ ngoài với mái tóc vàng mật ong được búi cao kết hợp lối trang điểm nhẹ nhàng giúp làm nổi bật đường nét tự nhiên cùng thần thái rạng rỡ của mỹ nhân xứ chùa vàng ẢNH; REUTERS

Màn xuất hiện của Lisa ở Met Gala 2025 nhận nhiều lời khen đồng thời đang được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội ẢNH: AP

Dàn sao chưng diện lộng lẫy ở Met Gala 2025

Giới mộ điệu cùng người hâm mộ toàn cầu cùng đổ dồn sự chú ý về Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) để chiêm ngưỡng Met Gala - bữa tiệc thời trang đẳng cấp và được mong chờ nhất năm. Màn xuất hiện của dàn mỹ nhân: Jennie, Miley Cyrus, Anne Hathaway, Demi Moore, Nicole Kidman... trở thành tâm điểm chú ý.

Thành viên khác của BlackPink là Jennie cũng thu hút sự chú ý khi tái xuất thảm đỏ Met Gala năm nay. Người đẹp sinh năm 1996 diện thiết kế tuxedo độc đáo với những chi tiết đặc trưng của nhà mốt Chanel, làm nổi bật chủ đề Superfine: Tailoring Black Style ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Rosé diện bộ suit được may đo riêng bởi giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello của nhà mốt Yves Saint Laurent. Người đẹp bày tỏ sự hào hứng khi hội ngộ Lisa, Jennie tại sự kiện. Nữ thần tượng bày tỏ: "Tôi thực sự, thực sự rất háo hức được gặp các cô gái. Tôi vừa ở cùng họ trong phòng thu ở Hàn Quốc, vì vậy, thật tuyệt khi có gia đình ở đây" ẢNH: AP

Kendall Jenner khoe dáng gợi cảm trong chiếc áo vest cổ điển theo phong cách Torishéju nữ tính với đường viền cổ áo khoét sâu và chân váy dài chấm đất. Siêu mẫu kết hợp trang phục với một chiếc vòng cổ kim cương và đôi hoa tai đồng điệu ẢNH: REUTERS

Miley Cyrus tự tin, thần thái trước ống kính khi diện thiết kế Alaïa tùy chỉnh của Pieter Mulier phối cùng trang sức Cartier. Trang phục là sự kết hợp của nhiều họa tiết, với áo crop top bằng da cắt xẻ táo bạo và váy may đo xếp ly ở phía dưới. Trên thảm đỏ sự kiện, nữ ca sĩ cho biết chủ đề năm nay có nghĩa là "tôn vinh bản sắc và sự độc đáo" và "thách thức những gì người ta mong đợi ở bạn và vượt xa hơn nữa" ẢNH: REUTERS

Siêu mẫu Gigi Hadid diện váy cổ yếm ánh vàng của Miu Miu nổi bật với đuôi váy dài và các chi tiết đính cườm lấp lánh. Trang phục lấy cảm hứng từ chiếc váy mà Josephine Baker (nữ diễn viên da đen đầu tiên đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh lớn) mặc vào năm 1951 ẢNH: REUTERS

"Công chúa" Anne Hathaway khoe sắc trong thiết kế của Carolina Herrera với áo sơ mi trắng thanh lịch phối cùng chân váy sọc đính đinh tán. Minh tinh phối cùng vòng cổ kim cương cỡ lớn, cột tóc đuôi ngựa cao bồng bềnh và trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi hồng tươi ẢNH: REUTERS

Shakira sải bước trên những bậc thang biểu tượng của Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan trong chiếc váy hồng được thiết kế riêng của Prabal Gurung với những đường cắt xẻ gợi cảm và phần đuôi váy dài ấn tượng

ẢNH: REUTERS

Minh tinh Demi Moore diện váy Thom Browne được thiết kế trông giống như cà vạt nam. Theo Vogue, bộ trang phục đính kết cầu kỳ này phải mất hơn 7.600 giờ để hoàn thành ẢNH: REUTERS

"Thiên nga nước Úc" Nicole Kidman khoe sắc vóc quyến rũ ở tuổi U.60 trong chiếc váy cúp ngực đen tinh tế, nữ tính từ Balenciaga Haute Couture ẢNH: REUTERS

Madonna trở lại Met Gala sau nhiều năm vắng bóng trong bộ suit satin bóng bẩy từ Tom Ford. Diện mạo này hợp với ngôi sao nhạc pop (vốn nổi tiếng bởi phong cách thời trang thảm đỏ phi giới tính), nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của nữ ca sĩ

ẢNH: REUTERS