An Zen Residences - Dự án nhà ở 'vừa túi tiền' EHome ra mắt tại miền Bắc

Lễ khai trương Sales Gallery và ra mắt dự án An Zen Residences được tổ chức long trọng tại khuôn viên Sales Gallery dự án (đường Trang Quan, An Hải, Hải Phòng). Sự kiện nhận được sự quan tâm và hiện diện từ các lãnh đạo các cơ quan Sở ban ngành của TP.Hải Phòng. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của hai đối tác Nhật Bản - Tập đoàn Hankyu Hanshin Properties và Tập đoàn Nishi Nippon Railroas (Nishitetsu), cùng các đối tác phân phối dự án và các ngân hàng OCB (Ngân hàng cho vay phát triển dự án), VCB, Vietinbank, Techcombank, ACB...

Lễ cắt băng khai trương Sales Gallery và ra mắt dự án An Zen Residences được tổ chức long trọng tại khuôn viên dự án tại Hải Phòng vào ngày 5.7.2025

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Nam Long nhấn mạnh: "Cột mốc ra mắt dự án An Zen Residences thể hiện nỗ lực đưa nhà ở "vừa túi tiền" trở lại của Nam Long ADC, cũng như hiện thực hóa tầm nhìn 'chung tay kiến tạo môi trường, sản phẩm giá trị vì cộng đồng' của Nam Long Group. Dự án sẽ cung cấp 887 căn hộ EHome tiên phong ra thị trường miền Bắc, tiếp nối thành công bàn giao 5 dự án EHome với hơn 8.500 căn hộ tại thị trường phía Nam của chúng tôi.

Ông Trần Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Nam Long phát biểu tại sự kiện

Theo ông Trần Thanh Phong, dự án An Zen Residences là sự khẳng định mạnh mẽ cho cam kết của Nam Long ADC trong việc mang đến những sản phẩm nhà ở chất lượng cao, dễ tiếp cận, trong bối cảnh thị trường đang thiếu hụt nguồn cung nhà ở phù hợp với số đông.



Tại Hải Phòng, An Zen Residences tọa lạc tại đường Trang Quan, phường An Hải - nơi từng là cửa ngõ phía Nam xưa và nay thuộc trung tâm mới của thành phố, đây được coi là vị trí đắc địa ven sông trên tuyến đường Trang Quan, nơi giao thủy của hai con sông Lạch Tray và Tam Bạc. Chỉ cách trung tâm kinh tế - hành chính của thành phố khoảng 5km và nằm trong bán kính 10km so với các khu công nghiệp trọng điểm, dự án được kết nối thuận tiện qua tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Bao quanh là các khu vực dân cư mới hình thành, khu vực này đang trên đà phát triển trở thành một đô thị hiện đại, hứa hẹn là điểm đến lý tưởng cho các gia đình trẻ và giới chuyên gia.

Thương hiệu EHome - nhà ở vừa túi tiền và dễ sở hữu trong tầm tay (affordable housing) được biết đến nhiều bởi giá trị xã hội, gắn với nhu cầu an cư lạc nghiệp và phục vụ cho số đông người Việt. Mô hình an cư này được phát triển dựa trên tiêu chí 3E: Economy - tiết kiệm với các căn hộ giá hợp lý và bố trí công năng tối ưu; Efficiency - hiệu quả với thiết kế thông minh và tiện ích hiện đại và Ecology - sinh thái với lối sống bền vững. Dự án được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương, mang đến giải pháp nhà cân bằng, dễ tiếp cận cho các gia đình trẻ sống tại đô thị.

Phối cảnh dự án An Zen Residences nhìn từ trên cao

Trên quỹ đất gần 1,5ha, An Zen Residences phát triển 3 tòa tháp cao 18 tầng, được trang bị 5 thang máy mỗi tòa - mức cao vượt trội trong phân khúc vừa túi tiền, nhằm mang đến trải nghiệm sống tiện lợi cho cư dân. Cùng với đó là bộ sưu tập tiện ích nội khu được thiết kế đồng bộ, hướng đến phong cách sống hiện đại và tiện nghi.

Dự án sở hữu hệ thống tiện ích nội khu toàn diện, được thiết kế tạo phong cách sống hiện đại, tiện nghi cho các gia đình. Chuỗi tiện ích phòng gym trong nhà và ngoài trời, sân thể thao đa năng, sân pickleball, khu yoga… tạo điều kiện cho cư dân rèn luyện sức khỏe và phát triển phong cách sống lành mạnh mỗi ngày. Trong khi đó, clubhouse, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ, sân nướng BBQ, vườn thư giãn Zen… góp phần nâng cao chất lượng sống và gắn kết cộng cư dân văn minh.

Thiết kế tiện ích tại An Zen Residences lấy con người làm trung tâm tạo nên quy chuẩn sống hướng tới sự vững bền

Đáng chú ý, An Zen Residences chú trọng ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường theo cam kết phát triển bền vững (ESG) của Nam Long ADC. Dự án sử dụng 20% gạch nung, đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, trạm sạc xe điện và hệ thống cây xanh được quy hoạch khoa học, hướng đến vun đắp cộng đồng sống xanh - sống khỏe - sống bền vững.

Nam Long ADC dự kiến bàn giao căn hộ An Zen Residences vào quý 3/2026, mang đến cho cư dân tương lai một cuộc sống năng động và hiện đại ngay trung tâm thành phố. Để tìm hiểu thêm về dự án An Zen Residences, khách hàng có thể truy cập website chính thức tại https://anzenresidences.com.vn hoặc liên hệ qua hotline 0901455600.