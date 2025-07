Thời hoàng kim của nhóm nhạc nữ Kpop đang kết thúc?

Những cái tên từng gây bão như (G)I-DLE, LE SSERAFIM hay tân binh ILLIT đều gặp khó khăn trong việc trụ vững trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn tại Hàn Quốc. Điều gì đang xảy ra với những nhóm nữ Kpop?

Thị hiếu đổi thay, girl group trở nên thất thế

Ngay cả những tân binh được hậu thuẫn bởi các công ty lớn, hay các nhóm nhạc từng dẫn đầu làn sóng "phục hưng girl group" hồi năm 2022 - 2023, giờ đây cũng chật vật tìm kiếm sự quan tâm của công chúng. Tính đến nay, chỉ còn aespa và IVE duy trì được vị thế với những ca khúc phát hành từ tháng 10 năm ngoái vẫn còn nằm trong top 10 bảng xếp hạng nhạc số, theo Kbizoom đưa tin ngày 2.7.

aespa hiện là một trong những nhóm nữ Kpop hàng đầu hiện nay Ảnh: Instagram smtown

Ngoài hai cái tên đình đám này, bức tranh nhóm nữ Kpop giờ đây rất ảm đạm. Theo số liệu từ Hiệp hội Nội dung âm nhạc Hàn Quốc (KMCA), đơn vị tổng hợp dữ liệu từ Melon, Genie và Bugs, chỉ có 4 nhóm nữ vào top 10 bảng xếp hạng tuần từ tháng 1 đến ngày 21.6. Con số này giảm mạnh so với năm 2023, thời điểm NewJeans, LE SSERAFIM, aespa, IVE, (G)I-DLE, STAYC và FIFTY FIFTY liên tục cạnh tranh gay gắt trên các bảng xếp hạng.

Ngày 30.6, nhóm nhạc hỗn hợp mới debut ALLDAY PROJECT đã bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Melon với ca khúc đầu tay Famous. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi Melon vốn nổi tiếng là bảng xếp hạng khó nhằn, ít biến động. Thành tích này cho thấy xu hướng khán giả đang dần dịch chuyển khỏi sự thống trị quen thuộc của các girl group, nhường chỗ cho những nhóm nhạc hỗn hợp, solo và các nghệ sĩ theo đuổi thể loại đa dạng.

Một số nhóm nữ mới như BABYMONSTER và NMIXX tuy có những lần xuất hiện ấn tượng nhưng không duy trì được sức nóng. LE SSERAFIM với Hot và BABYMONSTER với SHEESH từng đạt vị trí thứ 9 và 10 nhưng nhanh chóng tụt hạng sau đó. Ngay cả những nhóm đến từ các công ty giải trí lớn như Hearts2Hearts của SM, KiiiKiii của Starship dù đầu tư bài bản vẫn không tạo được sức bật mạnh mẽ.

Doanh số album cũng phản ánh sự chững lại của thị trường girl group. (G)I-DLE với album Good Thing đạt 1,6 triệu bản trong tuần đầu, tăng nhẹ 30.000 bản so với trước, trong khi IVE lại sụt giảm mạnh, album Attitude giảm tới 260.000 bản so với kỷ lục trước đó. LE SSERAFIM chịu cú rơi sâu nhất, chỉ đạt 670.000 bản so với hơn 970.000 bản trước đó.

Theo các chuyên gia, nhiều yếu tố đang tác động đến sự suy giảm này. Tình trạng mệt mỏi chính trị trong nước, cùng với cuộc chiến công khai giữa HYBE và ADOR đã làm hoen ố hình ảnh của một số nhóm nhạc. Đặc biệt, các tranh cãi xoay quanh NewJeans, ILLIT và LE SSERAFIM khiến người hâm mộ mệt mỏi, chán nản.

Sự ra đời của nhóm nhạc hỗn hợp (gồm cả nam và nữ) ALLDAY PROJECT đã khiến "bản đồ" Kpop tăng thêm tính cạnh tranh Ảnh: Instagram allday_project

Ngoài những lùm xùm nội bộ, thói quen giải trí của công chúng Hàn Quốc cũng đang thay đổi. Nhà phê bình văn hóa Lim Hee Yoon nhận định sự bùng nổ của nền tảng phát trực tuyến, thể thao và video ngắn đã khiến âm nhạc không còn giữ vị trí trung tâm. "Bây giờ người ta nghe nhạc theo từng đoạn 15 giây", ông nói, đồng thời nhận xét các nghệ sĩ solo, band nhạc - những người phù hợp với thói quen nghe nhạc ngắn, dễ tiếp cận đang chiếm ưu thế, trong khi nhóm nhạc Kpop bị tụt lại phía sau.

Chỉ cách đây 2 năm, các nhóm nữ chiếm một nửa bảng xếp hạng top 10. Năm 2023, NewJeans, STAYC, FIFTY FIFTY, aespa… liên tục cạnh tranh thứ hạng. Nhưng hiện tại, sức nóng đó đã giảm rõ rệt. Bước vào nửa cuối năm 2025, các nhóm nữ Kpop đang đứng trước ngã rẽ: hoặc thay đổi để thích nghi với kỷ nguyên số mới, hoặc sẽ bị chính thị trường mà họ từng dẫn đầu bỏ lại phía sau.