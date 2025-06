Thấy gì từ các nhóm nhạc Việt liên tiếp ra mắt?

H OẠT ĐỘNG MỜ NHẠT SAU THỜI GIAN RA MẮT

Từ năm 2024 đến nay, thị trường nhạc Việt chứng kiến sự nở rộ của mô hình nhóm nhạc mới như Lunas, VibeQueens, B.O.F, Mopius, Sx7, Slaydies… Phần lớn các nhóm nhạc kể trên có điểm chung là được thành lập từ sau khi nghệ sĩ tham gia các gameshow âm nhạc đình đám. Trong đó, từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên có hai nhóm nhạc nữ ra mắt là Lunas (Trang Pháp, Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh) và VibeQueens (Lưu Hương Giang và Phương Vy). Tương tự, B.O.F (Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam và Kay Trần) và Sx7 (Cường Seven, (S)Trong Trọng Hiếu) đều có thành viên bước ra sau chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Còn Mopius (Jsol, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Hurrykng) được hình thành từ sau khi nghệ sĩ tham gia show Anh trai say hi.

Nhiều nhóm nhạc mới ra mắt chủ yếu theo mô hình kết hợp các nghệ sĩ đã nổi tiếng Ảnh: BTC

Nhờ hiệu ứng từ gameshow và lượng người hâm mộ sẵn có từ từng thành viên, những nhóm nhạc này nhanh chóng thu hút được sự chú ý ngay khi ra mắt. Nhiều sản phẩm chào sân của họ đã đạt được thành tích ấn tượng. Điển hình như MV Moonlight của Lunas từng lên top 1 trending YouTube; Làn ưu tiên của Mopius đạt hơn 15 triệu lượt xem sau 5 tháng. Nhóm B.O.F cũng để lại dấu ấn với các sản phẩm Tết đỉnh nóc, No Fair. Các nhóm còn tổ chức hoạt động biểu diễn trực tiếp và giao lưu người hâm mộ, góp phần tăng độ nhận diện và kết nối với khán giả.

Có thể thấy, sự ra đời liên tiếp của các nhóm nhạc quy tụ nhiều ngôi sao khiến người hâm mộ thích thú, kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho thị trường nhạc Việt. Tuy nhiên, trái với khởi đầu sôi động, hoạt động của nhiều nhóm dần trở nên mờ nhạt. Đơn cử, Lunas - nhóm nhạc nữ có đội hình toàn nghệ sĩ đình đám, sau hơn 1 năm ra mắt cũng chỉ phát hành hai sản phẩm là Moonlight, Hoa xương rồng, cùng một vài show diễn. Sau đó, các thành viên trở về với hoạt động cá nhân, mỗi người theo đuổi một con đường riêng: Trang Pháp tiếp tục tập trung cho các dự án âm nhạc, Huyền Baby tham gia show thực tế, Diệp Lâm Anh phát triển ở mảng livestream… Tên tuổi của họ vì thế vẫn gắn liền với tư cách cá nhân nhiều hơn là thành viên nhóm nhạc.

Tương tự, Mopius dù quy tụ những gương mặt được giới trẻ yêu thích nhưng cũng chưa có sản phẩm mới sau MV ra mắt. Nhóm VibeQueens của Phương Vy và Lưu Hương Giang cũng chưa tạo được dấu ấn rõ nét, dù các thành viên đều hoạt động thuần trong lĩnh vực âm nhạc. Sau MV Chị em mình trên ti vi, đến nay nhóm chưa có thêm sản phẩm mới. Nhóm Sx7 từng hứa hẹn sẽ sớm trình làng sản phẩm âm nhạc mới dành tặng khán giả, nhưng sau 5 tháng vẫn im hơi lặng tiếng.

K HÔNG THỂ SỐNG BẰNG HIỆU ỨNG RA MẮT

Không thể phủ nhận, nhiều nhạc Việt ra mắt gần đây đều được đầu tư kỹ về hình ảnh và truyền thông trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, hiệu ứng ban đầu là chưa đủ để đảm bảo danh tiếng cho nhóm hoạt động lâu dài. Theo ông Nguyễn Minh, Giám đốc Công ty truyền thông Kịch Bản Việt, việc các nhóm nhạc được thành lập từ các nghệ sĩ đã có tên tuổi nhưng chưa thực sự bứt phá là điều có thể lý giải từ thực tế.

VibeQueens khá im ắng từ sau sản phẩm Chị em mình trên ti vi Ảnh: BTC

Ông Nguyễn Minh phân tích: "Trước hết, khi nghệ sĩ đã có định vị cá nhân rõ ràng, việc chuyển sang mô hình nhóm đòi hỏi sự điều chỉnh lớn về tâm lý, cách làm việc và cả hình ảnh. Nếu không có sự thống nhất trong định hướng nghệ thuật, nhóm dễ bị pha loãng về hình ảnh và khó định hình được màu sắc chung. Bên cạnh đó, khi các thành viên vẫn theo đuổi dự án cá nhân khiến nhóm dễ bị xem như dự án phụ, thiếu cam kết và đầu tư nghiêm túc. Cuối cùng, thị trường âm nhạc hiện nay cạnh tranh khốc liệt và đòi hỏi một chiến lược bài bản cả về nội dung lẫn truyền thông. Việc chỉ dựa vào danh tiếng sẵn có của từng thành viên là chưa đủ".

Trong khi đó, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho rằng một trong những rào cản lớn khiến các nhóm nhạc Việt khó hoạt động sôi nổi là vấn đề cát sê. Theo nhạc sĩ, cát sê cho nhóm thường cao vì quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong khi các đơn vị tổ chức phải tính toán kỹ về ngân sách. Thị trường VN cũng chưa đủ mạnh để "gánh" một nhóm nhạc hoạt động đều đặn như nghệ sĩ solo. "Khán giả có thể sẵn sàng đón nhận, nhưng phía nhà tổ chức sẽ đắn đo, nhất là trong thời buổi kinh tế khá khó khăn như hiện nay. Ngoài ra, việc tập hợp nhiều ngôi sao trong một nhóm khiến việc thống nhất lịch trình, định hướng chung sẽ rất khó khăn", nam nhạc sĩ nói.

Ngoài ra, ông Nguyễn Minh cho rằng cần nhìn lại động cơ hình thành nhóm: "Các nghệ sĩ có thật sự tâm huyết với mô hình nhóm, hay chỉ đang chạy theo cảm hứng nhất thời, xu hướng thị trường hoặc một kế hoạch PR ngắn hạn". Theo ông, nếu câu trả lời nghiêng về vế sau, thì nhóm mang sẵn mầm mống tan rã.

"Một nhóm nhạc không thể là phép cộng cơ học của vài nghệ sĩ nổi tiếng. Nó phải là một lựa chọn nghiêm túc và có chiến lược dài hạn, về thương hiệu, về bản sắc nghệ thuật, và cả về cam kết cá nhân. Mỗi thành viên phải xác định đây không chỉ là một dự án, mà là hành trình cần đầu tư cả về thời gian lẫn tâm huyết. Thị trường âm nhạc không thiếu lựa chọn, nhưng khán giả luôn cần một lý do để ở lại. Và lý do đó không thể là sự hào nhoáng thoáng qua, mà phải là giá trị được xây dựng bền vững", ông Nguyễn Minh nhận định.