Kpop có đang đánh mất bản sắc riêng?

Bước sang năm 2025, Kpop không chỉ là một phần trong dòng chảy âm nhạc toàn cầu, mà còn đóng vai trò định hình xu hướng. Những nghệ sĩ hàng đầu Kpop giờ đây hợp tác với các huyền thoại âm nhạc Mỹ, giữ vai trò quan trọng tại các lễ hội âm nhạc quốc tế và đang tái định nghĩa khái niệm "ngôi sao toàn cầu".

Từ khởi đầu khiêm tốn đến những màn hợp tác đình đám

Điều từng được xem là giấc mơ viển vông vào đầu thập niên 2010 nay đã trở thành hiện thực. BTS đã bắt tay cùng hàng loạt tên tuổi nghệ sĩ Âu Mỹ lớn như Snoop Dogg, Jack Harlow, Megan Thee Stallion và SIA. TWICE gần đây đã xuất hiện trong vai trò khách mời mở màn cho nhóm Coldplay. BlackPink từng gây bão khi hợp tác với Selena Gomez trong bản hit Ice Cream.

Những màn kết hợp âm nhạc đỉnh cao giữa idol Kpop và các nghệ sĩ Âu Mỹ giờ đây không phải là chuyện hiếm Ảnh: allkpop

Những màn kết hợp này không còn đơn thuần là bước thử nghiệm, chúng đã trở thành sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế, thu hút sự chú ý toàn cầu.

Kpop sẽ đi về đâu?

Song song với sự vươn ra toàn cầu, một bộ phận người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi: liệu Kpop có đang đánh mất chính mình? Sức hút đặc trưng từng khiến Kpop khác biệt, từ ca từ pha trộn Hàn - Anh đầy ngẫu hứng đến tinh thần dám thử nghiệm mọi thể loại dường như đang phai nhạt.

Ngày càng nhiều ca khúc được thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh, các MV trở nên công thức hóa, còn các công ty giải trí lại tập trung vào việc tạo ra những bản nhạc có câu từ sáo rỗng nhưng dễ nhớ để dễ lọt top bảng xếp hạng hơn là kể những câu chuyện mang đậm chất Hàn Quốc.

Một lo ngại khác từ các fan lâu năm chính là sự xuất hiện ồ ạt của các nhóm nhạc mới mỗi năm. Trong cuộc đua tái hiện thành công của BTS hay BlackPink, nhiều công ty dường như đang ưu tiên số lượng hơn chất lượng. Kéo theo đó là làn sóng concept an toàn, dễ tiếp cận đại chúng nhưng thiếu tính sáng tạo.

Kpop đang dần thống lĩnh thị trường âm nhạc toàn cầu nhưng cũng có nguy cơ đánh mất bản sắc riêng Ảnh: Instagram twicetagram

Những cuộc thử nghiệm táo bạo từng là dấu ấn của thế hệ Kpop thứ 2 với chất thị giác độc đáo, hay thế hệ thứ 3 với các album định hướng concept rõ nét, nay khó tìm thấy ở các nhóm nhạc thế hệ Kpop 4 và 5.

Sự kỳ diệu của Kpop không chỉ đến từ màn trình diễn mượt mà hay hình ảnh bắt mắt. Đó còn là sự sáng tạo không giới hạn, nét kỳ quặc thú vị và bản sắc Hàn Quốc không hề giấu giếm. Những ca khúc như Gee (SNSD), Day By Day (Big Bang) hay Nobody (Wonder Girls) không chạy theo khuôn mẫu phương Tây, nhưng chúng tự định nghĩa phong cách riêng. Đó chính là điều đã thu hút khán giả toàn cầu. Giờ đây, khi Kpop ngày càng trơn tru và thương mại hóa, nhiều fan lại bắt đầu mong muốn tìm lại chất "thô", chất hoang dã và đầy bất ngờ từng có.

Vậy Kpop sẽ đi về đâu? Rõ ràng, dòng nhạc này đã đạt đến đỉnh cao thành công quốc tế mà ít ai từng nghĩ tới. Nhưng có lẽ đã đến lúc cần một cú "tái khởi động" về mặt sáng tạo, một lần nữa khơi dậy tinh thần táo bạo và cá tính của Kpop. Bởi vì, trở thành toàn cầu không có nghĩa phải trở nên đại trà.