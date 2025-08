Nhóm nhạc K-pop cùng nhà TWICE, Wonder Girls đến Việt Nam biểu diễn

Được biết đến với màu sắc âm nhạc riêng biệt và khả năng diễn live ấn tượng, một thập kỷ qua, DAY6 đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả toàn châu Á với hàng loạt bản hit như You Were Beautiful , Zombie, Time of Our Life, Congratulations, I Loved You ... Trong đó có nhiều ca khúc đã trở thành "thanh xuân" của người hâm mộ.

4 thành viên của DAY6 ẢNH: JYP Entertainment

Sau 10 năm hoạt động, nhóm quyết định thực hiện tour diễn đặc biệt để tri ân khán giả. Mang tên The Decade, tour diễn đi quanh châu Á với các điểm dừng như Bangkok, Hồng Kông, Manila, Kuala Lumpur...

Trong đó chặng dừng tại Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 18.10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Hall B2 (TP.HCM). Trước đó, nơi đây cũng từng chào đón những gương mặt K-pop đình đám khác như nhóm 2NE1, BABYMONSTER...

Concert tại Việt Nam sẽ là một phần trong hành trình quốc tế đánh dấu cột mốc 10 năm, không chỉ mang theo những ca khúc gắn liền với nhóm mà còn là nơi DAY6 gửi gắm những thông điệp đặc biệt dành cho fan Việt – những trái tim luôn nhiệt thành và bền bỉ theo dõi nhóm suốt chặng đường vừa qua.

Gồm 4 thành viên, DAY6 là nhóm nhạc có thể chơi nhạc cụ đầu tiên được JYP Entertainment thành lập vào năm 2015. Các nghệ sĩ gồm Sungjin (chơi acoustic guitar), YoungK (bass guitar), Wonpil (keyboard) và Dowoon (trống).

Cũng trong năm đó, nhóm tổ chức tour diễn đầu tiên mang tên DAY6 1st Live Concert, và vé được bán hết chỉ trong 5 phút.

Kỷ niệm một thập kỷ thành lập, bên cạnh concert, album phòng thu thứ 4 cùng tên sẽ được phát hành vào ngày 5.9. Đây là sản phẩm mới nhất sau gần 1 năm từ EP thứ 9 mang tên Band Aid và gần 6 năm từ album The Book of US: Entropy trước đó.

Trong 5 đêm diễn trước đó nhóm đã đón tổng cộng 96.000 khán giả ẢNH: JYP Entertainment

Trước điểm dừng Việt Nam, nhóm sẽ có những đêm diễn hoành tráng tại Khu liên hợp thể thao Goyang (tỉnh Gyeonggi) vào ngày 30 - 31.8. Tờ The Korea Herald đưa tin trong 5 đêm nhạc trước đó tại quê nhà, nhóm đã thu hút tổng cộng 96.000 khán giả.