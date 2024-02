Nhóm nhạc nữ K-pop TWICE đặt mục tiêu đạt vị trí cao trên bảng xếp hạng Billboard

Ban nhạc TWICE gồm 9 thành viên đã giúp thúc đẩy hiện tượng K-pop nổi bật trên toàn cầu kể từ khi ra mắt vào năm 2015 với những bài hát vui tươi và vũ đạo bắt mắt.

Nhóm nhạc nữ TWICE của Hàn Quốc REUTERS

TWICE vừa phát hành album With YOU-th vào ngày 23.2, sau đĩa đơn toàn tiếng Anh I Got You vào đầu tháng này.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, các thành viên của TWICE cho biết rất vui mừng khi được biểu diễn cùng nhau sau khi tập trung vào các hoạt động solo hoặc nhóm nhỏ trong năm qua.

MV I Got You của TWICE

Chaeyoung cho biết album With YOU-th gồm 6 ca khúc và đĩa đơn chủ đạo One Spark nhằm thể hiện niềm đam mê, tình yêu mà các thành viên chia sẻ với nhau cũng như với người hâm mộ. Chaeyoung cùng với 2 thành viên khác của ban nhạc là Jeongyeon và Dahyun viết lời bài hát.

Cô nói: "Tôi nghĩ album này là tập hợp những gì đại diện cho tuổi trẻ của chúng tôi, tình bạn đã gắn kết 9 người chúng tôi lại với nhau mà chỉ TWICE mới có thể thể hiện được".

Đĩa đơn I Got You đứng đầu bảng xếp hạng các bài hát hàng đầu của iTunes tại 41 khu vực, công ty quản lý của TWICE là YG Entertainment Corp cho biết. Hiện ban nhạc nhắm tới vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng Billboard.

Thành viên Jihyo của nhóm TWICE trả lời phỏng vấn REUTERS

"Tôi có một ước mơ. Tôi sẽ thực sự hạnh phúc nếu chúng tôi đạt thứ hạng cao trên Billboard", Chaeyoung nói.

TWICE đã nối lại chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ năm, biểu diễn tại Mexico City, Sao Paulo trong tháng này và dự kiến sẽ đến Las Vegas vào tháng 3. Tháng 7 tới, các thành viên của ban nhạc sẽ trở thành nữ nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên biểu diễn trên sân vận động Nissan ở Kanagawa, Nhật Bản.