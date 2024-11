2NE1 đến Việt Nam

Và một trong số những điểm đến trong tour lưu diễn ngày trở lại của 2NE1 sẽ diễn ra tại TP.HCM dự kiến trong 2 ngày 15 và 16.2.2025. Theo đó, đêm diễn này nằm trong khuôn khổ Welcome Back Tour đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc nữ với đầy đủ 4 thành viên gồm CL, BOM, DARA và MINZY.

Sự trở lại này hứa hẹn một lần nữa chứng minh danh hiệu "nhóm nhạc nữ huyền thoại của Kpop" mà 2NE1 đã và đang giữ vững BTC

Những đêm diễn này, có thể nói, sẽ là một dịp tuyệt vời để người hâm mộ Việt Nam được sống lại những khoảnh khắc huy hoàng của âm nhạc 2NE1 ngay tại quê nhà.

Theo đó, tour diễn sẽ đi quanh các nước và vùng lãnh thổ châu Á, gồm Philipines, Indonesia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan và Ma Cao. Trong đó, các đêm diễn tại Manila, Hồng Kông, Singapore, Kobe, Tokyo, Bangkok và Đài Bắc đã nhanh chóng cháy vé, cho thấy sức hút đặc biệt của 4 cựu thành viên nhà YG.

Các show diễn tại Kuala Lumpur, TP.HCM và Ma Cao là những điểm dừng mới nhất được 2NE1 thông báo sẽ ghé đến. Tất cả sẽ được diễn ra dự kiến từ đầu tháng 2.2025.

Được thành lập vào năm 2009 dưới sự quản lý của YG Entertainment, 2NE1 đã nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu với phong cách độc đáo, táo bạo và âm nhạc đột phá.



Trong suốt quá trình hoạt động sôi nổi của mình, từ ca khúc debut đầy sôi động như Fire đến những bản hit như I Don’t Care , Can’t nobody, Go away, Lonely, I'm the best, Ugly, Falling In Love , Missing you và Come Back Home , 2NE1 không chỉ thống trị các bảng xếp hạng trong nước mà còn vang danh quốc tế, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làng nhạc K pop.

Với thông báo về tour diễn tái hợp này, 2NE1 một lần nữa khẳng định sức hút vượt thời gian và tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình trong văn hóa đại chúng. Chuyến lưu diễn tái hợp không chỉ là dấu mốc đáng nhớ cho những người hâm mộ trung thành mà còn mở ra một trang mới cho 2NE1 trên hành trình âm nhạc quốc tế của mình.