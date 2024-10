2NE1 tái hợp với show diễn nhiều cảm xúc

2NE1 đánh dấu màn tái hợp chính thức tại concert Welcome Back ẢNH: INSTAGRAM NV

Tối 4.10, đêm đầu tiên concert Welcome Back của 2NE1 đã diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc). Đây là buổi biểu diễn chung đầu tiên của nhóm kể từ Coachella 2022, đánh dấu màn tái hợp chính thức của họ sau nhiều năm, nên nhận được sự quan tâm từ fan nói riêng lẫn đông đảo khán giả yêu thích Kpop nói chung.

Tại đây, 2NE1 biểu diễn loạt hit gắn liền với tên tuổi của nhóm như Fire, I'm the best, Come back home, Lonely, Ugly, Do you love me, Clap your hands, Gotta be you, In the club, Can't nobody, You and I, I Don't Care, The Baddest Female, MTBD, Missing You, It Hurts, If I Were You…

Các cô gái biểu diễn nhiều bản hit tại concert ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Twitter… video và hình ảnh xoay quanh 2NE1 bùng nổ ở concert Welcome Back đêm 4.10 được chia sẻ rầm rộ. Bốn nữ ca sĩ không chỉ tỏa sáng với chất giọng khỏe, đầy nội lực mà còn "đốt cháy" bầu không khí cùng những động tác vũ đạo dứt khoát, đẹp mắt.

Suốt concert, 2NE1 cho thấy khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng cùng phong cách thời trang cá tính, những điều từng giúp nhóm trở nên nổi bật giữa làng Kpop thời điểm còn hoạt động sôi nổi.

Đặc biệt, ngoại hình của Park Bom cũng trở thành chủ đề nóng. Dân mạng nhận xét nữ ca sĩ đã dần lấy lại vóc dáng gọn gàng, đồng thời cô còn tỏa sáng nhờ giọng hát cuốn hút đặc trưng của mình. Người hâm mộ cũng thích thú khi chứng kiến Park Bom toát lên nguồn năng lượng tích cực khi đứng cùng các chị em chung nhóm 2NE1.

Fan kỳ vọng 2NE1 bổ sung thêm nhiều điểm đến trong chuỗi concert lần này ẢNH: INSTAGRAM NV

2NE1 gồm bốn thành viên: CL, Park Bom, Dara và Minzy. Ra mắt năm 2009, họ từng là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop. Đáng tiếc, scandal buôn chất cấm của Bom, sự ra đi của Minzy… đã khiến 2NE1 phải gián đoạn mọi hoạt động. Đến cuối năm 2016, những chủ nhân hit I'm the best chính thức "đường ai nấy đi". Vào tháng 4.2022, nhóm bất ngờ cùng nhau biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella.

Welcome Back là chuỗi concert vòng quanh thế giới của 2NE1, khởi đầu từ ngày 5 và 6.10 tại Công viên Olympic (Seoul, Hàn Quốc). Sau đó, nhóm sẽ tổ chức các đêm diễn tiếp theo tại Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines…