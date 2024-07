Nhóm nhạc nữ Kpop 2NE1 bất ngờ tái xuất

2NE1 được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất Kpop INSTAGRAM NV

Những giờ qua, thông tin về màn tái xuất của nhóm nhạc nữ Kpop đình đám 2NE1 là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên khắp các phương tiện truyền thông. Theo YG Entertainment, 2NE1 sẽ chuẩn bị hoạt động trở lại, cũng như thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới, bắt đầu từ chặng Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 10.2024.

Tiếp theo, 2NE1 dự kiến đến Osaka (Nhật Bản) vào cuối tháng 11 và Tokyo vào tháng 12 năm nay. Sau đó, nhóm sẽ đi lưu diễn đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ xuyên suốt 2025. Lịch trình concert cụ thể hơn sẽ được YG Entertainment công bố thời gian tới.

Thông báo trở lại của nhóm gây sốt mạng xã hội

Tính đến chiều 22.7, trên Facebook, bài viết thông báo về lần trở lại của 2NE1 đạt gần 800.000 lượt like/thả tim, hơn 200.000 lượt chia sẻ và vượt 65.000 bình luận. Phần lớn dân mạng đều rất trông chờ vào màn tái xuất của nhóm.

Nửa đầu năm nay, tin đồn 2NE1 rục rịch tái hợp nhiều lần râm ran trên mạng xã hội. Tháng 5 vừa qua, bốn nữ ca sĩ tổ chức kỷ niệm 15 năm ra mắt và chia sẻ loạt ảnh mới cùng nhau trên tài khoản Instagram. Cách đây không lâu, hình ảnh họ xuất hiện bên ngoài tòa nhà YG Entertainment càng làm fan kỳ vọng hơn. Hiện, fan 2NE1 đang mong ngóng đến thời điểm thần tượng một lần nữa đứng chung sân khấu.

2NE1 thông báo tan rã cách đây 8 năm

2NE1 gồm bốn thành viên: CL, Park Bom, Dara và Minzy. Ra mắt năm 2009, họ từng là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop. Tên tuổi các cô gái gắn liền với loạt hit Fire, I'm the best, Lonely, I Don't Care, Can't nobody, Go away, Come back home, Missing you…

Đáng tiếc, scandal buôn chất cấm của Bom, sự ra đi của Minzy… đã khiến 2NE1 phải gián đoạn mọi hoạt động. Đến cuối năm 2016, những chủ nhân hit I'm the best chính thức "đường ai nấy đi". Vào tháng 4.2022, nhóm bất ngờ cùng nhau biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella, tạo cơn sốt lớn.