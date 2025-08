Kpop đã không còn như xưa?

Không thể phủ nhận rằng khi Kpop ngày càng phát triển trên thị trường toàn cầu, âm nhạc và phong cách cũng bắt đầu thay đổi rõ rệt. Trước đây, Kpop được tạo ra chủ yếu để phục vụ khán giả tại châu Á. Nhưng từ những năm 2018 trở lại đây, khi lượng người hâm mộ quốc tế tăng mạnh, dòng nhạc này dần dịch chuyển theo xu hướng phương Tây cả về âm thanh lẫn hình ảnh, theo allkpop đưa tin ngày 5.8.

Sự 'Tây hóa' của Kpop đang ngày càng rõ nét

Một trong những điểm rõ ràng nhất chính là số lượng bài hát tiếng Anh ngày càng nhiều. Trước đây, việc một nhóm nhạc phát hành ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh là điều hiếm gặp. Giờ đây, nó gần như đã trở thành tiêu chuẩn mới. BTS từng mở đường với Dynamite và Butter, TXT tiếp nối bằng Do It Like That, và nhiều nhóm khác cũng đang nhanh chóng làm theo.

Những nhóm nhạc Kpop hiện giờ ngày càng yêu chuộng phong cách Âu - Mỹ hơn truyền thống Hàn Ảnh: Instagram blackpinkofficial

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng bày tỏ tiếc nuối với sự vắng bóng của phần "bridge" - đoạn cao trào giàu cảm xúc trong các ca khúc Kpop. Những khoảnh khắc này khiến người nghe nổi da gà, như Taeyeon trong I, hay Red Velvet trong Psycho, từng là yếu tố khiến bài hát trở nên đặc biệt. Giờ đây, chúng dần trở nên hiếm hoi.

Không thể không nhắc đến những nốt cao huyền thoại. Giọng hát ba quãng tám của IU trong Good Day đã trở thành biểu tượng. EXO gần như luôn có ít nhất một nốt cao ấn tượng trong các ca khúc chủ đề. INFINITE cũng từng xem đây là điểm nhận diện riêng. Những màn thể hiện này từng chứng minh rằng Kpop không chỉ có vũ đạo đẹp mắt và ngoại hình sáng sân khấu, mà còn là nơi hội tụ của những giọng ca thực lực.

Dù đã hoạt động 18 năm, SNSD vẫn khẳng định vị thế "nhóm nhạc quốc dân" nhờ các ca khúc đều bám sát giá trị cốt lõi của Kpop Ảnh: Instagram girlsgeneration

Trang phục biểu diễn từng là điểm mạnh về sự đồng nhất và tinh tế giờ đây cũng trở nên thiếu thống nhất. Phong cách hiện tại đôi khi mang tính ngẫu hứng, thậm chí tạo ra nhiều tranh cãi. Khi một thành viên được "lên đồ" nổi bật hơn hẳn phần còn lại, nó dễ dẫn đến làn sóng tranh cãi trong fandom, từ nghi ngờ thiên vị đến chia rẽ nội bộ. Trước kia, các nhóm vẫn giữ được sự đồng đều, chỉ biến tấu nhẹ theo cá tính từng người. Còn giờ đây, sân khấu đôi khi trở thành "cuộc chơi cá nhân hóa" của từng idol.

Thật không dễ dàng khi chứng kiến Kpop đang dần rời xa những yếu tố từng làm nên bản sắc độc đáo của mình. Sự pha trộn giữa ngôn ngữ, văn hóa và cảm xúc Hàn Quốc chưa bao giờ là chiêu trò nhất thời, đó chính là phần hồn của thể loại này. Từ cách kể chuyện trong lời bài hát, những ảnh hưởng truyền thống trong giai điệu, hình ảnh cho đến vũ đạo, tất cả từng tạo nên một trải nghiệm âm nhạc không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Kpop không cần phải "Tây hóa" để thành công, bởi từ đầu, nó đã thành công nhờ là chính mình Ảnh: Instagram ivestarship

Điều khiến Kpop vươn ra thế giới không phải vì nó giống phương Tây, mà vì nó khác biệt. Chính sự khác biệt ấy mới là thứ giữ chân hàng triệu người hâm mộ quốc tế. Khi ngày càng nhiều nhóm nhạc ra mắt với tham vọng toàn cầu, hy vọng họ sẽ không đánh mất cội rễ của mình.