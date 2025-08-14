Những thước phim gây sốc về cuộc hôn nhân giữa Kim Kardashian và Kanye West

Bộ phim ghi lại những hình ảnh chân thật nhất của chủ nhân bản hit Stronger, trong đó có cả những mâu thuẫn dẫn đến cuộc ly hôn rùm beng với ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian vào năm 2021, cùng hành trình anh đối mặt với chứng rối loạn lưỡng cực, theo Page Six đưa tin ngày 13.8.

Hé lộ góc khuất hôn nhân đầy sóng gió giữa Kim Kardashian và Kanye West

Trong trailer của bộ phim In Whose Name?, ra mắt hôm 12.8, Kim Kardashian bật khóc và nói với Kanye West: "Tính cách của anh đã không như thế này vài năm trước".

Những rạn nứt trong hôn nhân giữa Kim Kardashian và Kanye West đã âm ỉ từ lâu Ảnh: Chụp từ YouTube In Whose Name?

Kanye West - người từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực nhưng sau đó khẳng định bản thân thực chất bị tự kỷ, cũng tiết lộ anh đã ngừng dùng thuốc suốt những năm tháng qua.

Một cảnh quay khác đầy căng thẳng cho thấy Kim Kardashian cố gắng trấn an chồng cũ khi anh tức giận nói: "Đừng bao giờ nói với tôi rằng sẽ có một ngày tôi thức dậy và chẳng còn gì cả!". Kim Kardashian đáp: "Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau, nhưng…", ngay lập tức Kanye West ngắt lời: "Không có nhưng gì hết!".

Trailer còn ghi lại cảnh Kanye West trong giai đoạn tranh cử tổng thống, cũng như khoảnh khắc anh bật khóc trong một buổi Sunday Service - chương trình cầu nguyện do chính nam rapper tổ chức vào năm 2019.

Kim Kardashian cố gắng trấn an chồng cũ khi trò chuyện, nhưng Kanye West luôn tỏ ra tức giận Ảnh: Chụp từ YouTube In Whose Name?

"Tôi thà chết còn hơn phải dùng thuốc. Hoặc họ hủy hoại tôi, hoặc tôi sẽ hủy hoại nó. Bọn họ đang giết chết khả năng suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ của chúng ta", ngôi sao 48 tuổi tiếp tục lớn tiếng.

Đoạn trailer kết thúc bằng câu nói của Kanye West: "Điều tuyệt nhất khi vừa là nghệ sĩ vừa bị rối loạn lưỡng cực là bất cứ điều gì bạn làm hay nói ra đều là một tác phẩm nghệ thuật".

Kim Kardashian từng chia sẻ về nguyên nhân chia tay với Kanye West trong cuộc trò chuyện với em gái Khlóe Kardashian: "Điều khó khăn nhất là khi bạn không lường trước được một sự việc khiến tính cách của một người thay đổi hoàn toàn. Rồi họ không còn là người bạn từng biết nữa và bạn sẽ không bao giờ lấy lại được con người đó. Nhưng bạn cũng không thể sống cùng con người mới đó của họ".

Cặp đôi từng là biểu tượng quyền lực ở Hollywood nhưng sớm ly hôn do những thay đổi trong tính cách của Kanye West Ảnh: Chụp từ YouTube In Whose Name?

Tuy ly hôn, Kim Kardashian và Kanye West vẫn duy trì mối quan hệ vì các con. Cả hai cùng xuất hiện để cổ vũ con gái North West trong vở The Lion King tại Hollywood Bowl vào tháng 5.2024.

"Bố của các con vẫn luôn ở đó. Kanye và tôi đều muốn những điều tốt nhất cho các con, vì vậy bất cứ khi nào cùng nhau ủng hộ con, bầu không khí luôn tích cực", người đẹp 8X cho biết.

Bộ phim In Whose Name? do đạo diễn Nicolas Ballesteros thực hiện, ghi lại những thước phim riêng tư về Kanye West trong suốt 6 năm. Dự kiến, phim sẽ được công chiếu vào ngày 19.9, hợp tác cùng các hệ thống rạp trên khắp nước Mỹ.