Khán giả yêu cầu hoàn tiền sau buổi biểu diễn của Kanye West

Theo một người hâm mộ trên X, nam rapper Kanye West đến muộn hơn 45 phút trong buổi biểu diễn của mình tại sân vận động Thượng Hải vào tối 12.7.

"Tôi hâm mộ Kanye West từ khi còn là thiếu niên. Anh ấy giúp tôi hiểu hơn âm nhạc", người hâm mộ tweet cùng một đoạn clip Kanye West biểu diễn ca khúc All of the Lights.

Người hâm mộ Kanye West hô vang yêu cầu hoàn tiền sau khi nam rapper biểu diễn ở Thượng Hải ẢNH: X

"Khó lắm mới mua được vé xem anh ấy ở Thượng Hải. Thật phấn khích! Đêm trước tôi không ngủ được. Nhưng... đây là buổi hòa nhạc tệ nhất tôi từng xem. Kanye West, anh có thể làm tốt hơn", cư dân mạng viết thêm.

Kanye West xem thường khán giả?

Người tham dự buổi hòa nhạc khẳng định chủ nhân ca khúc Gold Digger (48 tuổi) "chủ yếu hát nhép" trong suốt buổi biểu diễn và "micrô của anh ấy chỉ được bật lên chưa đến 20% thời gian".

Người hâm mộ này cũng cáo buộc rằng nghệ sĩ từng 24 lần đoạt giải Grammy "đã biến mất trong hơn 20 phút tại một thời điểm" trong khi các ca khúc nổi tiếng của anh, chẳng hạn như Wolves, được phát "mà không thấy anh đâu cả".

"Tôi có thể nghe nhạc của anh ở nhà. Đến đây để xem anh biểu diễn mà", người hâm mộ này đã tweet.

Ngoài ra, khán giả biết đã trả 260 USD/vé, khẳng định West "ở trong vòng tròn để không ai có thể nhìn thấy anh ở cự ly gần ngay cả khi bạn là khách VIP" và "đeo khẩu trang trước và sau buổi biểu diễn".

Khán giả xếp hàng vào xem Kanye West biểu diễn ở Thượng Hải ẢNH: AFP

"Kanye West, anh không nên đi lưu diễn. Cứ ở lại phòng thu. Ra mắt những album bất ngờ và trở thành người như vậy. Tôi là người ủng hộ nhiệt thành nhất hầu hết các album của anh. Anh đang lãng phí thời gian, sự phấn khích và tiền bạc của mọi người bằng cách giả vờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn", người hâm mộ viết trực tiếp cho nhà sáng lập Yeezy trên X.

Đoạn video cũng xuất hiện trên X cho thấy đám đông ở Thượng Hải hô vang khẩu hiệu đòi hoàn tiền bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.

Kanye West không đề cập đến tranh cãi này, chỉ gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ ở Trung Quốc vì sự ủng hộ của họ. "Cảm ơn người hâm mộ của tôi ở Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc. Năng lượng thật tuyệt vời. Yêu tất cả các bạn mãi mãi", người cha của 4 đứa trẻ đã tweet.

Rapper Kanye West tiếp tục diễn tại Slovakia từ ngày 18 - 20.7 và Hàn Quốc vào ngày 26.7.