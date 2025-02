Kanye West bị lên án vì bán áo thun in chữ 'vạn'

Nam rapper quảng cáo trang web Yeezy.com trong trận chung kết Super Bowl hôm 9.2 tại Los Angeles. Kanye West quảng cáo chỉ một mặt hàng: chiếc áo thun in chữ "vạn" (một hình thức ủng hộ chủ nghĩa phát xít) được bán với giá 20 USD/chiếc. Quảng cáo kinh phí thấp này được quay bằng iPhone và có hình ảnh West ngồi trên chiếc ghế nha sĩ khi anh bảo người xem truy cập Yeezy.com.

Kanye West bị chỉ trích nặng nề vì những phát biểu bài Do Thái ẢNH: AFP

Shopify ngay sau đó bị chỉ trích vì ủng hộ trang web của Kanye West khi bán áo phông có chữ "vạn". Nam rapper cũng đang bị công ty quản lý tài năng sa thải sau những lời lẽ bài Do Thái trên mạng.

Ngày 10.2, trong một bài đăng trên Instagram, người đại diện âm nhạc Daniel McCartney, thuộc Công ty 33&West, đã viết: "Tôi không còn đại diện cho Kanye West nữa vì những phát ngôn có hại và đáng ghét mà cả tôi và 33&West đều không thể chịu đựng được". Ông kết thúc bài đăng của mình bằng dòng chữ "hòa bình và yêu thương đến tất cả mọi người".

Việc Kanye West bị công ty quản lý 33&West sa thải diễn ra vài ngày sau khi anh đăng một bài viết đầy lời lẽ xúc phạm trên X hôm 6.2.

Nghệ sĩ nhạc rap tai tiếng này đã ca ngợi Adolf Hitler và bảo vệ Sean "Diddy" Combs , người đang ngồi tù chờ xét xử vào tháng 5 tới vì một số tội danh liên quan đến tình dục, tống tiền.

Trong phát biểu đầy căm thù của mình, West gọi chủ nghĩa bài Do Thái là "nhảm nhí, do người Do Thái bịa ra" và xác nhận "không bao giờ xin lỗi vì những bình luận liên quan đến Do Thái của mình".

Kanye West và vợ dự lễ trao giải Grammy 2025 ẢNH: AFP

Ngày 10.2, Variety đưa tin tài khoản X của Kanye West đã bị vô hiệu hóa. Không rõ liệu West đã bị xóa khỏi nền tảng truyền thông xã hội này hay anh tự hủy kích hoạt tài khoản của mình.

Trước đó, West bị cấm sử dụng X (Twitter) vào năm 2022 sau khi đăng bài viết rằng anh ta muốn "giết chết người Do Thái lần thứ 3", theo The Hollywood Reporter.

Những phát biểu bài Do Thái trước đây của Kanye West từng khiến anh mất hợp đồng với Adidas, Balenciaga và Gap.