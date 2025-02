Kanye West viết sách về màn khoe thân của vợ tại Grammy?

Theo đó, Công ty Ox Paha Inc. của Kanye West đã nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu cho cụm từ "Wife by Husband" đối với các loại sách in, thuộc hạng mục sách tiểu sử, sách phi hư cấu và sách tranh.

Động thái này được thực hiện vào ngày 24.1, chỉ cách ít ngày mà màn "khoe thân" táo bạo đã diễn ra. Hiện vẫn chưa rõ nam rapper này sẽ viết về điều gì hay là cuốn sách tập hợp ảnh chụp, nhưng ý nghĩa của thương hiệu và thời điểm đăng ký khiến không ít người đưa ra liên hệ giữa hai sự kiện.

Bianca Censori trở nên nổi tiếng sau khi kết hôn với rapper Kanye West ẢNH: AFP

Dù vậy, đây không phải là lần đầu tiên nam rapper dấn thân vào ngành công nghiệp xuất bản. Trước đây anh đã từng lên ý tưởng và cho ra mắt cuốn sách ảnh Selfish của vợ cũ - Kim Kardashian. Đây là ấn phẩm gồm 448 trang ảnh tự sướng của ngôi sao truyền hình thực tế trong suốt nhiều năm.

Đối mặt với hành động này, nhiều khán giả gọi hành động của nam rapper là "ghê tởm" và "cả hai đã tận dụng mọi thời cơ để mình trở thành tâm điểm chú ý".

Sau khi rời lễ trao giải Grammy 2025, Kanye West cũng đã gây sóng mạng xã hội khi tweet rằng nhờ vào sự việc vừa qua mà vợ của mình đã trở thành "người phụ nữ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google ở hành tinh có tên là trái đất". Sự việc này đã đứng đầu xu hướng tìm kiếm của Google trong vòng 24 giờ với hơn 5 triệu lượt tìm kiếm.

West và Censori, những người đã kết hôn vào tháng 12.2022, đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới trong thời gian qua với những bộ trang phục hở hang. Bianca tuy không sử dụng mạng xã hội nhưng Kanye vẫn thường xuyên chia sẻ những bức ảnh "thiếu vải" mà anh cho là "nghệ thuật" của vợ.

Đây cũng không phải lần đầu công ty của Kanye West đăng ký những tên nhãn hiệu kỳ lạ như vậy. Tháng trước, một nguồn tin cho biết nam rapper đã đăng ký nhãn hiệu cho câu nói: "I miss you when I wake up before you" ("Nhớ em cồn cào khi anh thức dậy trước em"). Được biết, đây là chú thích trên Instagram mà Kayne West đăng tải để chúc mừng sinh nhật Bianca. Nó được đăng ký cho nhiều ngành hàng, từ kem dưỡng ẩm đến đồ chơi.

Theo trang web của Văn phòng Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Ox Paha đã nộp đơn đăng ký 232 nhãn hiệu và trong khi một vài đơn khá bình thường thì một số lại kỳ lạ hơn. Đơn cử như những tên gọi chỉ có một chút khác biệt: "Villadome”, “Drome”, “Villadrome”, “Villadram”, “Droam”, “Villadroam” và “Villadraom”.