CarePlus ra mắt Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh, Chụp MRI, CT kết hợp AI

Đây là bước tiến của CarePlus trong việc nâng tầm trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện và đưa ứng dụng chụp MRI, chụp CT trong tầm soát và chẩn đoán giúp điều trị bệnh hiệu quả; đặc biệt trong khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư và các bệnh lý nguy hiểm.

Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh là minh chứng cho cam kết của CarePlus trong việc không ngừng đầu tư vào công nghệ và con người nhằm mang lại dịch vụ y tế chuẩn quốc tế. Kết hợp với đội ngũ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại CarePlus sở hữu trình độ chuyên môn cao và kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực như thần kinh, xương khớp, tim mạch, và bụng chậu… đảm bảo việc phân tích và diễn giải kết quả CT, MRI một cách chính xác, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị hiệu quả cho các bác sĩ lâm sàng.

Tại sự kiện, ông Attila Vajda, Giám đốc điều hành Hệ thống phòng khám CarePlus, chia sẻ: "Tại CarePlus, chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ y tế xuất sắc và chăm sóc khách hàng vượt trội thông qua các phòng khám hiện đại, công nghệ tiên tiến và đội ngũ y bác sĩ tận tâm. Chúng tôi cũng đã ứng dụng công nghệ tiên tiến, tiêu biểu là ứng dụng di động và hệ thống MRI, CT tích hợp AI hiện đại tại TP.HCM. Những cải tiến này giúp nâng cao độ chính xác trong tầm soát, chẩn đoán và cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân".

Ông Attila Vajda, CEO - Hệ thống phòng khám CarePlus tuyên bố ra mắt Trung tâm chẩn đoán hình ảnh

Để mang đến cơ hội hội chẩn hình ảnh học với các chuyên gia hàng đầu từ Singapore cho các trường hợp phức tạp như ung thư, CarePlus hợp tác với Trung tâm Lifescan từ Singapore. Bà Germaine Song đại diện của Lifescan Singapore, chia sẻ "Dịch vụ hội chẩn hình ảnh học từ chuyên gia Singapore, kết quả chụp CT/MRI tại CarePlus sẽ được công nhận khi thăm khám tại Singapore. Kết quả chụp còn được lưu trữ đến 10 năm, giúp theo dõi và tối ưu hóa việc chăm sóc sức khỏe".

Bà Germaine Song đại diện của Lifescan Singapore phát biểu

Đôi nét về dịch vụ chụp CT, MRI kết hợp trí tuệ nhân tạo AI tại CarePlus

CarePlus chính thức giới thiệu hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại đến từ Siemens, bao gồm Hệ thống Chụp cắt lớp vi tính (CT) và Chụp Cộng hưởng từ (MRI) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Theo đó, hệ thống chụp MRI được tích hợp công nghệ DotGO tự động hóa đảm bảo hình ảnh ổn định và chẩn đoán chính xác, trong khi AI tối ưu hóa quy trình, rút ngắn thời gian chụp mà vẫn duy trì chất lượng vượt trội. Tính năng Quiet Suite giảm đến 97% tiếng ồn, mang lại trải nghiệm thoải mái, đặc biệt phù hợp với bệnh nhân lo âu hoặc sợ không gian kín.

Hệ thống chụp CT được đánh giá cao nhờ tốc độ chụp nhanh, hình ảnh độ phân giải cao và công nghệ giảm thiểu liều tia X tối đa và kết hợp công nghệ GO do AI hỗ trợ giúp nâng cao độ chính xác và tính chuẩn hóa. Với những yếu tố này, hệ thống chụp CT tại CarePlus không chỉ mang lại kết quả chính xác mà còn đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bệnh nhân, giúp khách hàng hoàn toàn an tâm khi sử dụng dịch vụ.

Lễ cắt băng khai trương Trung tâm chẩn đoán hình ảnh

Theo Giám đốc Y khoa Phòng khám CarePlus, Ths - Bs Hoàng Công Đương chia sẻ "Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh giúp CarePlus mở rộng khả năng tầm soát kiểm tra, phát hiện sớm các vấn đề sức khoẻ, đặc biệt là ở các chuyên khoa Tim mạch, Cơ Xương Khớp, Thần kinh – Cột sống, Ung bướu như khảo sát phổi, vú, u bướu ác tính vùng bụng-chậu…,giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị theo dõi tốt nhất cho bệnh nhân".

Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh CarePlus có thể thực hiện gần như tất cả các kỹ thuật MRI và CT cần thiết cho đối tượng khách hàng. Đặc biệt kết quả chụp MRI, chụp CT và các chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và hồ sơ sức khỏe được tích hợp trên ứng dụng CarePlus Việt Nam, giúp bệnh nhân và bác sĩ đều có thể xem kết quả online mọi lúc mọi nơi.

CarePlus xây dựng các gói khám sức khỏe toàn diện: Tầm soát Đột quỵ, Tim mạch, Tầm soát Ung thư góp phần thúc đẩy sứ mệnh chăm sóc sức khỏe dự phòng, hướng tới việc nâng cao sức khỏe của mọi khách hàng, đóng góp vào một Việt Nam khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.