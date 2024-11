Kanye West bị kiện với cáo buộc tấn công tình dục thí sinh 'America's Next Top Model'

Người mẫu Jenifer "Jenn" An, thí sinh của chương trình America's Next Top Model, đã cáo buộc trong đơn khiếu nại mà Page Six có được rằng nam rapper Kanye West tấn công tình dục cô khi đang quay MV ca khúc In for the Kill của La Roux.

Buổi ghi hình diễn ra vào ngày 7.9.2010 tại khách sạn Chelsea ở thành phố New York.

Kanye West và người mẫu Jenifer "Jenn" An ẢNH: PEOPLE

Kanye West (góp mặt trong bản phối lại của ca khúc) đến trường quay cùng bạn gái khi đó là Selita Ebanks, bị cáo buộc đã "kiểm soát quá trình sản xuất và đội ngũ sản xuất" mặc dù đạo diễn Kinga Burza có mặt ở đó, theo đơn khiếu nại.

An cáo buộc rằng chủ nhân bản rap Power bắt các người mẫu, bao gồm cả cô, xếp hàng ở hành lang và nói với cô rằng: "Hãy đưa cho tôi cô gái châu Á này", điều này khiến cô cảm thấy "không thoải mái" nhưng cô "miễn cưỡng đồng ý".

Người mẫu lúc đó chỉ mặc đồ lót, nói với nam ca sĩ rằng cô "không mặc nhiều quần áo" và anh này được cho là đã trả lời: "Đó là lý do tại sao tôi chọn cô".

Sau đó, người mẫu đi đến một chiếc ghế dài ở phía sau phòng, nơi có một chiếc camera hướng về phía họ.

Trong đơn khiếu nại, An cáo buộc rằng khi đang quay MV, Kanye West "bắt đầu bóp cổ" cô bằng một tay rồi "quấn tay còn lại quanh cổ cô và tiếp tục siết cổ cô bằng cả hai tay".

Jenifer “Jenn” An từng là thí sinh của chương trình America's Next Top Model ẢNH: PEOPLE

Cô cũng khẳng định nhà sáng lập thương hiệu Yeezy đã "che" mặt cô bằng "cả hai tay" và làm nhòe lớp trang điểm của cô.

"Sau đó, anh ta nhét nhiều ngón tay vào cổ họng cô ấy, liên tục đưa chúng ra vào, và bịt miệng cô ấy… để bắt chước hành vi cưỡng bức quan hệ tình dục bằng miệng", đơn khiếu nại tiếp tục cáo buộc. Khi đó, người tố cáo Kanye West đã hét lên.

Theo đơn kiện, khi An cố gắng di chuyển lưỡi ra khỏi "bàn tay đang xoay tròn" của West, cô "bắt đầu hoảng sợ và nhìn quanh trường quay, hy vọng có ai đó có thể can thiệp".

An cho biết sau đó cô đã "khó thở" và cảm thấy như thể mình đã "tạm thời bất tỉnh".

An cho biết trong đơn, khi rời khỏi phim trường, cô nhìn vào mắt Ebanks (hiện 41 tuổi) nhưng cựu người mẫu Victoria's Secret này "đột nhiên quay đầu đi".

Page Six đã liên hệ với đại diện của Ebanks để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi. Người đại diện của Kanye West hiện vẫn chưa đưa ra nhận định gì.

An cũng đang có hành động pháp lý chống lại Universal Music Group - công ty phát hành âm nhạc đã hỗ trợ West vào thời điểm đó, với lý do họ "không điều tra" vụ việc hoặc "không có hành động khắc phục nào khác".

Cô cáo buộc rằng giọng ca Can't Tell Me Nothing "có lợi nhuận quá lớn" khiến công ty không thể can thiệp "bất chấp hành vi vi phạm pháp luật của anh ta".

Người mẫu Selita Ebanks và rapper Kanye West

ẢNH: PAGE SIX

An đang yêu cầu một khoản tiền bồi thường không xác định và theo đơn khiếu nại, cô tin rằng West đã vi phạm luật liên bang của New York về tội siết cổ cấp độ hai, trọng tội có động cơ tình dục và tấn công.

An khẳng định cô đã vượt qua được chấn thương, bao gồm cảm giác "cực kỳ nhục nhã, bị hạ thấp, bị hại, xấu hổ và đau khổ về mặt cảm xúc" trong nhiều năm do những gì được cho là đã xảy ra.

Người mẫu kết luận rằng cô cũng đã "chịu đựng và sẽ tiếp tục chịu đựng thiệt hại về tiền bạc, thương tích về thể xác, đau đớn về mặt tinh thần, đau khổ, bất tiện, mất đi niềm vui sống" và "căng thẳng về thể xác" nghiêm trọng.

Cô nộp đơn kiện trong bối cảnh Kanye West (47 tuổi) cũng đang bị kiện vì cáo buộc tấn công tình dục và chuốc thuốc mê trợ lý cũ Lauren Piscotta, người đưa đơn khiếu nại vào tháng 10.2024 rằng ông chủ cũ của cô đã "quan hệ" mà không có sự đồng ý của cô tại một buổi ghi hình mà ông đồng tổ chức với Sean "Diddy" Combs.

Trước đó, các luật sư của Kanye West chỉ trích những cáo buộc của Pisciotta là "vô căn cứ", khi nói với Page Six vào tháng 6 rằng người mẫu này đã theo đuổi thân chủ của họ, "lấy tình dục để ép buộc có việc làm và các lợi ích vật chất khác".