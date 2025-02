Beyoncé thắng lớn, Taylor Swift 'trắng tay' tại Grammy 2025

Beyoncé cuối cùng cũng giành được giải Album của năm cho Cowboy Carter sau nhiều năm được đề cử nhưng không chiến thắng ẢNH: REUTERS

Vượt qua hàng loạt đối thủ André 3000, Sabrina Carpenter, Charli XCX, Jacob Collier, Billie Eilish, Chappell Roan và Taylor Swift, Beyoncé trở thành chủ nhân giải thưởng Album của năm với Cowboy Carter. Đây là lần đầu tiên ngôi sao sinh năm 1981 được xướng tên ở hạng mục quan trọng này. Trên sân khấu nhận giải thưởng được mong đợi nhất, Beyoncé gửi lời cảm ơn lực lượng cứu hỏa ở Los Angeles (Mỹ) vì những nỗ lực trong vụ cháy rừng vừa qua đồng thời bày tỏ bản thân thấy khiêm nhường và vinh dự.

"Đã nhiều, rất nhiều năm trôi qua. Tôi chỉ muốn cảm ơn Grammy, mọi nhạc sĩ, mọi cộng sự, mọi nhà sản xuất, tất cả những nỗ lực chăm chỉ", cô bày tỏ. Ngôi sao 44 tuổi cũng gửi lời tri ân Linda Martell - một nghệ sĩ nhạc đồng quê người da đen được nhắc đến trong ca khúc The Linda Martell Show thuộc album Cowboy Carter. "Tôi cũng hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước, mở rộng những cánh cửa. Chúa ban phước cho tất cả các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều", giọng ca 8X khép lại phần phát biểu.

Beyoncé nhận chiếc kèn vàng dành cho Album nhạc đồng quê hay nhất từ tay Taylor Swift ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, vợ của Jay-Z cũng giành chiến thắng ở hai hạng mục khác là Album nhạc đồng quê hay nhất nhờ Cowboy Carter và Màn trình diễn ở thể loại đồng quê xuất sắc nhất dành cho bộ đôi/nhóm nhạc với II Most Wanted kết hợp cùng Miley Cyrus.

Đáng chú ý, khoảnh khắc Taylor Swift xướng tên Beyoncé ở hạng mục Album nhạc đồng quê hay nhất và trao cho đàn chị chiếc kèn vàng danh giá nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả lẫn truyền thông. Giây phút được vinh danh, cô ôm chầm lấy chồng - rapper Jay-Z và con gái Blue Ivy. Cô nói mình không ngờ điều này và bày tỏ lòng biết ơn khi có thể làm những gì bản thân yêu thích sau bao năm đồng thời chia sẻ những lời truyền cảm hứng, khuyến khích mọi người kiên trì theo đuổi đam mê. Thành tích này cũng đưa giọng ca 8X trở thành nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên giành giải Grammy nhạc đồng quê sau 50 năm.

Hiện, Beyoncé vẫn giữ vững kỷ lục là nghệ sĩ thắng nhiều giải nhất tại Grammy với 35 chiếc kèn vàng.

Kendrick Lamar là nghệ sĩ thắng nhiều giải nhất khi đem về 5 chiếc kèn vàng tại lễ trao giải năm nay: Bản thu âm của năm, Bài hát của năm, Màn trình diễn rap xuất sắc nhất, Ca khúc rap xuất sắc nhất và MV âm nhạc xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Ba hạng mục quan trọng còn lại của Grammy 2025 cũng tìm được chủ nhân. Trong đó, Not Like Us của Kendrick Lamar thắng giải Bản thu âm của năm và Bài hát của năm. Lamar cũng là nghệ sĩ giành nhiều chiến thắng nhất tại lễ trao giải năm nay khi ra về với tổng cộng 5 chiếc kèn vàng. Còn Chappell Roan được vinh danh là Nghệ sĩ mới của năm.



Đáng chú ý, Taylor Swift - nghệ sĩ liên tục "càn quét" các mùa Grammy trước, năm nay lại ra về trắng tay. Trước đó, "rắn chúa" nhận được 6 đề cử tại Grammy 2025, trong đó có Album của năm (The Tortured Poets Department), Bản thu âm của năm, Bài hát của năm (Fortnight)…

Taylor Swift "trắng tay" tại Grammy 2025, cô xuất hiện tại sự kiện với tư cách là một trong những nghệ sĩ công bố giải thưởng ẢNH: REUTERS

Hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất gọi tên Chappell Roan (phải) ẢNH: REUTERS

Sabrina Carpenter giành 2 chiến thắng tại lễ trao giải năm nay: Màn trình diễn solo xuất sắc nhất thể loại pop với Espresso và Album nhạc pop hay nhất nhờ Short n' Sweet ẢNH: REUTERS

Lady Gaga và Bruno Mars nhận giải Màn diễn song ca/nhóm xuất sắc nhất thể loại pop với bản hit Die with a Smile ẢNH: REUTERS