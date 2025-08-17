Xem nhanh 20h ngày 17.8: Đề xuất cho tính khoản lỗ 44 ngàn tỉ vào giá điện | Bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân để bảo vệ nhân tình?

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
17/08/2025 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 17.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Đề xuất cho tính khoản lỗ gần 44.800 tỉ đồng vào giá điện; Trung Quốc kỷ luật 19 người sau vụ bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân để bảo vệ nhân tình;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Đề xuất cho tính khoản lỗ gần 44.800 tỉ đồng vào giá điện

Đó là một trong nội dung có trong dự thảo tờ trình Chính phủ về dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72 ngày 28.3.2025 của Chính phủ về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Trong dự thảo tờ trình, Bộ Công thương nêu rõ cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hiện được thực hiện theo Nghị định 72. Thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai xây dựng, tính toán và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân hằng năm theo đúng quy định. Cách làm này mang lại nhiều điểm tích cực về minh bạch, thuận tiện, tháo gỡ được vướng mắc, giúp việc điều chỉnh giá điện kịp thời và linh hoạt hơn trước.

Tuy nhiên, thực tế triển khai thực hiện Nghị định 72 vẫn còn một số nội dung cần được xem xét, điều chỉnh để đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ trong quá trình xác định và điều chỉnh giá bán lẻ điện.

Do đó, EVN kiến nghị Nghị định 72 cần được sửa đổi, bổ sung để cho phép thu hồi khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân trước đây trên cơ sở kết quả công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện hoặc báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm.

Trung Quốc kỷ luật 19 người sau vụ bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân để bảo vệ nhân tình

Tờ South China Morning Post tối 16.8 đưa tin Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc thông báo tổng cộng 19 quan chức từ 5 cơ sở đã bị kỷ luật liên quan vụ bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân trên bàn phẫu thuật nói trên. Các biện pháp bao gồm cảnh cáo nghiêm khắc từ đảng Cộng sản Trung Quốc, hình phạt kỷ luật, giáng chức và sa thải.

Tờ Nhân dân Nhật báo ngày 16.8 đăng bài về động thái kỷ luật trên, gọi cách xử lý vấn đề của NHC là "có thẩm quyền và nghiêm túc".

Trung Quốc kỷ luật 19 người sau vụ bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân để bảo vệ nhân tình

Nhân dân Nhật báo còn cho rằng cuộc điều tra và các biện pháp kỷ luật đã giúp khôi phục niềm tin của công chúng vào ngành y tế và các bác sĩ ở Trung Quốc. Các cơ sở bị khiển trách và yêu cầu chấn chỉnh hoạt động bao gồm Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật, Trường Cao đẳng Y tế liên hiệp Bắc Kinh (PUMC), Bệnh viện Trường Cao đẳng Y tế liên hiệp Bắc Kinh, Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (USTB).

Vụ bê bối bị đưa ra ánh sáng sau khi bác sĩ Xiao Fei, Phó khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật, bị vợ cáo buộc có quan hệ ngoài luồng với một y tá và một nữ bác sĩ tập sự, cũng như một số nhân viên khác tại bệnh viện.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
