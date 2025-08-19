Bích Tuyền xuất sắc thế nào trước khi rời đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông báo, vào ngày 20.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Phuket - Thái Lan tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới (thi đấu từ ngày 22.8 đến 7.9) mà không có tay ghi điểm chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền. "Vì lý do cá nhân, VĐV Bích Tuyền đã có nguyện vọng không tham gia đợt thi đấu lần này. VFV và Ban huấn luyện tôn trọng quyết định của VĐV. Chúng tôi khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng và luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho đội tuyển quốc gia trong tương lai khi cô đã sẵn sàng", VFV cho biết.

Những dấu ấn đậm nét của Bích Tuyền

Trong 2 năm trở lại đây, Nguyễn Thị Bích Tuyền chính là niềm hy vọng lớn nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Với chiều cao 1,88 m, sức bật tốt và uy lực tấn công vượt trội, cô gái sinh năm 2000 liên tục gánh vác hàng công của đội tuyển. Dấu ấn khó phai nhất chính là việc Bích Tuyền góp công lớn giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan, chấm dứt sự thống trị tuyệt đối của đội bóng xứ sở chùa vàng ở Đông Nam Á. Chiến thắng đó cũng mở ra cột mốc lịch sử, đó là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch một chặng đấu SEA V.League.

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Nguyễn Thị Bích Tuyền là niềm hy vọng lớn nhất trong khâu tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ẢNH: TẠ CHÍ HIẾU

Cụ thể, trong trận "chung kết" gặp Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025, Bích Tuyền ghi đến 45 điểm. Tay đập 25 tuổi được bầu chọn là đối chuyền xuất sắc nhất và là VĐV toàn diện nhất chặng đấu.

Trước đó, Bích Tuyền còn cùng tuyển Việt Nam giành HCB SEA Games 31, vô địch AVC Challenge Cup 2024 và giành HCĐ FIVB Challenge Cup 2024.

Việc Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui ngay trước giải vô địch thế giới là tổn thất lớn đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ở sân chơi đẳng cấp như giải vô địch thế, Việt Nam càng phải dựa nhiều hơn vào lối chơi tập thể, sự cơ động của các tay đập trẻ và khả năng tổ chức chiến thuật của ban huấn luyện.

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có phương án nào để thay thế Bích Tuyền tại giải thế giới