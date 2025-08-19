Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Bích Tuyền xuất sắc thế nào trước khi rời đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?

Thu Bồn
Thu Bồn
19/08/2025 13:13 GMT+7

Ngay trước thềm giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, tay đập số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ rút lui vì lý do cá nhân.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông báo, vào ngày 20.8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Phuket - Thái Lan tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới (thi đấu từ ngày 22.8 đến 7.9) mà không có tay ghi điểm chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền. "Vì lý do cá nhân, VĐV Bích Tuyền đã có nguyện vọng không tham gia đợt thi đấu lần này. VFV và Ban huấn luyện tôn trọng quyết định của VĐV. Chúng tôi khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng và luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho đội tuyển quốc gia trong tương lai khi cô đã sẵn sàng", VFV cho biết.

Những dấu ấn đậm nét của Bích Tuyền

Trong 2 năm trở lại đây, Nguyễn Thị Bích Tuyền chính là niềm hy vọng lớn nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam. Với chiều cao 1,88 m, sức bật tốt và uy lực tấn công vượt trội, cô gái sinh năm 2000 liên tục gánh vác hàng công của đội tuyển. Dấu ấn khó phai nhất chính là việc Bích Tuyền góp công lớn giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan, chấm dứt sự thống trị tuyệt đối của đội bóng xứ sở chùa vàng ở Đông Nam Á. Chiến thắng đó cũng mở ra cột mốc lịch sử, đó là lần đầu tiên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch một chặng đấu SEA V.League.

Bích Tuyền xin rút lui, không dự giải bóng chuyền thế giới ở Thái Lan

Bích Tuyền xuất sắc thế nào trước khi rời đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam?- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Bích Tuyền là niềm hy vọng lớn nhất trong khâu tấn công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

ẢNH: TẠ CHÍ HIẾU

Cụ thể, trong trận "chung kết" gặp Thái Lan ở chặng 2 SEA V.League 2025, Bích Tuyền ghi đến 45 điểm. Tay đập 25 tuổi được bầu chọn là đối chuyền xuất sắc nhất và là VĐV toàn diện nhất chặng đấu.

Trước đó, Bích Tuyền còn cùng tuyển Việt Nam giành HCB SEA Games 31, vô địch AVC Challenge Cup 2024 và giành HCĐ FIVB Challenge Cup 2024.

Việc Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui ngay trước giải vô địch thế giới là tổn thất lớn đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ở sân chơi đẳng cấp như giải vô địch thế, Việt Nam càng phải dựa nhiều hơn vào lối chơi tập thể, sự cơ động của các tay đập trẻ và khả năng tổ chức chiến thuật của ban huấn luyện.

Bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có phương án nào để thay thế Bích Tuyền tại giải thế giới

13 VĐV dự giải vô địch thế giới 2025

VFV cho biết, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, danh sách 13 VĐV chính thức đại diện cho Việt Nam dự giải vô địch thế giới 2025 gồm:

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (đội trưởng), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh

Tin liên quan

HLV Tuấn Kiệt sốc khi nhận đơn của Bích Tuyền xin rút lui khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

HLV Tuấn Kiệt sốc khi nhận đơn của Bích Tuyền xin rút lui khỏi đội tuyển bóng chuyền Việt Nam

Tay ghi điểm số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ rút lui 1 ngày trước khi đội lên đường sang Thái Lan tham dự giải vô địch thế giới khiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bị... sốc.

Nóng: Bích Tuyền bất ngờ rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam, không dự giải bóng chuyền thế giới, VFV lên tiếng

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chuyền Bích Tuyền bóng chuyền nữ đội tuyển bóng chuyền nữ việt nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận