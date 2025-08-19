Nóng: Bích Tuyền bất ngờ rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam, không dự giải bóng chuyền thế giới, VFV lên tiếng

Bích Tuyền xin rút lui vì lý do cá nhân

Bích Tuyền không tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 ẢNH: SAVA

Đội tuyển nữ Việt Nam dự giải thế giới với nhân sự nào?

Hôm nay (19.8), Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông báo, vào ngày mai, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Phuket - Thái Lan tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới (thi đấu từ ngày 22.8 đến 7.9) mà không có tay ghi điểm chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền . "Vì lý do cá nhân, VĐV Bích Tuyền đã có nguyện vọng không tham gia đợt thi đấu lần này. VFV và Ban huấn luyện tôn trọng quyết định của VĐV. Chúng tôi khẳng định Bích Tuyền luôn là một thành viên quan trọng và luôn chào đón sự trở lại cống hiến của cô cho đội tuyển quốc gia trong tương lai khi cô đã sẵn sàng", thông báo của VFV cho biết.

VFV cho biết: Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, danh sách 13 VĐV chính thức đại diện cho Việt Nam bao gồm:

Chủ công: Trần Thị Thanh Thúy (đội trưởng), Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Thị Phương

Phụ công: Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Lê Thanh Thúy, Phạm Thị Hiền

Đối chuyền: Hoàng Thị Kiều Trinh

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Ninh Anh

VFV thông tin: "Việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi danh giá nhất hành tinh là niềm tự hào to lớn, hành trình lịch sử đánh dấu một chương mới cho bóng chuyền Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên, và là cơ hội quý báu cho bội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam được thi đấu ở sân chơi thế giới, tiếp cận và cọ xát các nền bóng chuyền lớn qua đó tích luỹ kinh nghiệm, phát triển chuyên môn chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm là SEA Games 33. Sau khi trở về từ Thái Lan, Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ nghỉ trong thời gian ngắn trước khi trở lại tập luyện vào tháng 10.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 có 32 đội tuyển chia thành 8 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để xác định 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16 đội.

Tại giải bóng chuyền vô địch thế giới lần này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới). Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ mở màn gặp Ba Lan (ngày 23.8), tiếp đến gặp Đức (25.8), Kenya (27.8).

Ban huấn luyện xác định giải đấu là cơ hội quý báu cho đội tuyển chuyền nữ Việt Nam được thi đấu ở sân chơi thế giới, tiếp cận và cọ xát các nền bóng chuyền lớn qua đó tích lũy kinh nghiệm, phát triển chuyên môn chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm là SEA Games 33.

Để chuẩn bị cho giải đấu, toàn đội đã trải qua một quá trình tập luyện nghiêm túc, tham dự một số giải đấu và giành được thành tích tốt. Trong đó đáng chú ý là chức vô địch chặng 2 SEA V.League 2025, sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan".

19 giờ hôm nay, đội thi đấu trận giao hữu cuối cùng, chạm trán với Kenya và Bích Tuyền sẽ không có mặt ở trận đấu này.