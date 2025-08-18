Đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam về đến Hà Nội, khép lại hành trình bão dông!

Tối 18.8, ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao I Cục TDTT và ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam hiện diện ở sân bay Nội Bài để chào đón cũng như động viên, chúc mừng đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam về nước. Đây là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm 2025 mà đội tham gia, đánh dấu một năm đầy nỗ lực và kinh nghiệm cho các VĐV trẻ.

Ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao I Cục TDTT và ông Lê Trí Trường Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cùng đội tuyển bóng chuyền nữ U.21 Việt Nam tại sân bay Nội Bài

Các cô gái Việt Nam đã có hành trình vòng bảng cực kỳ ấn tượng khi giành chiến thắng 4/5 trận đấu (chỉ để thua U.21 Argentina) để giành vị trí nhì bảng A và tiến vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nguyễn Trọng Linh gặp phải một cú sốc khi nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) và bị xử thua 4 trận. Lý do được đưa ra là có 1 cầu thủ Việt Nam không đủ điều kiện thi đấu. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt của FIVB và sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết, hợp lý và đúng luật để bảo vệ uy tín đội U.21 Việt Nam cũng như của bóng chuyền Việt Nam.

Điều này khiến U.21 Việt Nam mất suất vào vòng 16 đội và phải thi đấu ở nhóm phân hạng thấp hơn. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn này, các cô gái Việt Nam vẫn thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần đáng khen. U.21 Việt Nam giành chiến thắng trước U.21 Ai Cập ở trận phân hạng đầu tiên, sau đó để thua U.21 Chile ở trận tranh hạng 17-20 và cuối cùng giành chiến thắng thuyết phục trước U.21 CH Dominica để giành thứ hạng 19 chung cuộc.