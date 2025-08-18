Thanh Thúy và Bích Tuyền được FIVB xướng tên trước giải bóng chuyền thế giới: Vì lý do đặc biệt

Volleyball World Asia điểm mặt những "đầu tàu" và mũi nhọn ghi điểm của 4 đại diện châu Á tham gia giải đấu bóng chuyền ở Thái Lan năm nay. Đây là trang phụ (chuyên cập nhật thông tin khu vực châu Á) của Volleyball World - một công ty hợp tác giữa FIVB (Liên đoàn Bóng chuyền thế giới) và CVC Capital Partners, một quỹ đầu tư toàn cầu. Volleyball World chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các giải đấu bóng chuyền quốc tế, bao gồm giải vô địch thế giới, World Cup, và các giải đấu thuộc hệ thống FIVB như Volleyball Nations League (VNL) và các giải đấu bóng chuyền bãi biển.

2 gương mặt quen thuộc của bóng chuyền nữ Việt Nam

Với đội tuyển Việt Nam, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy và "máy ghi điểm" Nguyễn Thị Bích Tuyền là 2 gương mặt được Volleyball World Asia giới thiệu. Trần Thị Thanh Thúy, sinh năm 1997, là một tay đập xuất sắc và là đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô đã đóng góp rất lớn vào thành công của đội tuyển quốc gia và là một trong những tay đập chủ lực tại các giải đấu quốc tế.

Bài đăng chia sẻ về các đội trưởng, Thanh Thúy là đại diện của đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cùng với Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 2000, chơi ở vị trí đối chuyền, cũng là "máy ghi điểm" chủ lực của đội tuyển quốc gia. Cô vừa cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch chặng 2 SEA V.League 2025 - nơi cô được bình chọn là đối chuyền xuất sắc nhất và VĐV xuất sắc nhất.

Thanh Thúy (giữa) và Bích Tuyền (bìa phải) là 2 VĐV nổi bật của bóng chuyền Việt Nam ẢNH: SAVA

Trong tháng này, trang Volleybox đã đưa Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Bích Tuyền và Vi Thị Như Quỳnh vào danh sách tốp 100 VĐV nữ bóng chuyền xuất sắc nhất thế giới năm 2025.

Trong bảng xếp hạng này, Thanh Thúy, Khánh Đang, Bích Tuyền và Như Quỳnh lần lượt đứng ở vị trí 14, 27, 85 và 86. Đặc biệt, Thanh Thúy đạt thứ hạng cao nhất khu vực Đông Nam Á và thứ nhì châu Á, chỉ sau tay đập Wu Mengjie của Trung Quốc.

Những đại diện xuất sắc của châu Á

Đối với đội tuyển Nhật Bản, đội trưởng Mayu Ishikawa và đối chuyền Yukiko Wada là những gương mặt nổi bật. Ishikawa, sinh năm 2000, là đội trưởng của đội tuyển Nhật Bản và đã thi đấu xuất sắc tại các giải đấu quốc tế. Cô hiện thi đấu cho CLB Igor Gorgonzola Novara tại Ý và mới cùng đội giành chức vô địch CEV Cup 2024-2025.

Cùng với đó, Yukiko Wada sinh năm 2002, một đối chuyền tài năng, là một phần quan trọng trong đội hình của Nhật Bản, góp phần không nhỏ vào thành công của đội tuyển trong các giải đấu gần đây. Wada đã gia nhập đội tuyển quốc gia từ năm 2023 và hiện thi đấu cho CLB NEC Red Rockets Kawasaki tại Nhật Bản.

Bài đăng chia sẻ về các mũi tấn công ghi điểm chủ lực, Bích Tuyền là đại diện của Việt Nam ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bên phía Trung Quốc, chủ công Gong Xiangyu là ngôi sao sáng giá của đội tuyển. Sinh năm 1997, Gong Xiangyu là đội trưởng của đội tuyển quốc gia và hiện thi đấu cho CLB Jiangsu. Cô được biết đến với những pha tấn công mạnh mẽ và là trụ cột không thể thiếu trong đội tuyển Trung Quốc. Mới đây, Gong Xiangyu cũng đã ký hợp đồng với League One Volleyball (LOVB) tại Mỹ, mở ra một bước ngoặt mới trong sự nghiệp quốc tế của mình.

Cùng với Gong, ngôi sao trẻ Wu Mengjie, sinh năm 2002, là một cái tên đáng chú ý. Cô đã góp mặt trong đội hình thi đấu tại Olympic 2024 và hiện thi đấu cho CLB Jiangsu.

Cuối cùng, đội tuyển Thái Lan cũng mang đến những ngôi sao xuất sắc, trong đó phải kể đến chủ công Ajcharaporn Kongyot và phụ công Thatdao Nuekjang. Ajcharaporn Kongyot, sinh năm 1995, là một trong những tay đập chủ lực của Thái Lan và đã có nhiều đóng góp quan trọng trong các giải đấu quốc tế. Cô hiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia và là một ngôi sao sáng trong làng bóng chuyền châu Á.

Đội trưởng Ajcharaporn Kongyot (số 18) của bóng chuyền nữ Thái Lan ẢNH: SAVA

Cùng với Kongyot, Thatdao Nuekjang, phụ công kỳ cựu sinh năm 1994, cũng là một trong những trụ cột của đội tuyển Thái Lan. Nuekjang hiện thi đấu cho CLB PFU BlueCats tại Nhật Bản.

Với đội hình mạnh mẽ và những ngôi sao sáng giá, các đội tuyển châu Á hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu hấp dẫn và kịch tính tại giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, nơi các "đầu tàu" và mũi nhọn ghi điểm sẽ đối đầu nhau trong những màn tranh tài đỉnh cao.