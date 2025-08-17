U.21 Ý đánh bại Nhật Bản sau 5 set siêu kịch tính, vô địch giải bóng chuyền U.21 thế giới

Ý giàu truyền thống, Nhật Bản phong độ ấn tượng

Trận chung kết giải vô địch bóng chuyền nữ U.21 thế giới 2025 chứng kiến màn so tài hấp dẫn giữa U.21 Nhật Bản và U.21 Ý. Ở bán kết, Ý đã vượt qua Brazil chỉ sau 3 set, trong khi Nhật Bản cũng dễ dàng đánh bại Bulgaria với cùng tỷ số.

Đây là lần thứ tư liên tiếp U.21 Ý góp mặt ở chung kết, trong khi với Nhật Bản, họ đã vô địch giải đấu này 1 lần cách đây 6 năm. Ý lên ngôi ở lứa tuổi này vào các năm 2011 và 2021.

U.21 Nhật Bản tự tin bước vào cuộc đối đầu với U.21 Ý

Trong khi U.21 Ý là đội giàu truyền thống ở giải đấu này Ảnh: Chụp màn hình

U.21 Ý nhập cuộc hứng khởi hơn, nhưng khi bắt nhịp được trận đấu, Nhật Bản nhanh chóng rút ngắn khoảng cách và đưa set 1 vào thế giằng co từng điểm. Ở thời khắc quyết định, sự sắc bén của số 11 Adigwe giúp Ý thắng 25-22.

Set 1 diễn ra rất cân bằng

Sang set 2, Nhật Bản thi đấu tập trung, đa dạng hóa phương án tấn công và siết chặt hàng thủ, trong khi các cô gái Ý liên tiếp mắc lỗi. Đại diện châu Á cân bằng tỷ số với chiến thắng 25-22. Đà hưng phấn được duy trì ở set 3 khi Nhật Bản thắng cách biệt 25-15.

Set 2 cũng kết thúc với tỷ số 25-22 nhưng nghiêng về phía Nhật bản

Nhật bản tiếp đà hưng phấn để thắng luôn set 3 và dẫn ngược lại 2-1

Tuy nhiên, bước sang set 4, Ý kịp trở lại với những pha dứt điểm uy lực của số 2 Piomboni, tạo khoảng cách có lúc lên tới 8 điểm. Nhật Bản vùng lên rút ngắn tỷ số nhưng Ý vẫn giữ được sự tập trung để khép lại set này 25-19.

Sau giờ nghỉ set 3, U.21 Ý đã lấy lại tinh thần

Ngôi hậu bóng chuyền nữ U.21 thế giới gọi tên đại diện châu Âu

Bước vào set 5 quyết định, U.21 Ý nhập cuộc tốt hơn và có lúc dẫn trước 3 điểm. Tuy nhiên, trong set đấu then chốt của trận chung kết, Nhật Bản nhanh chóng tập trung trở lại và bắt kịp điểm số trước khi hai đội đổi sân.

Dù vậy, sự nhỉnh hơn về thể lực trong một trận đấu kéo dài cùng bản lĩnh ở thời khắc quyết định đã giúp Ý giành chiến thắng 15-11, qua đó lên ngôi vô địch bóng chuyền nữ U.21 nữ lần thứ ba và trả được món nợ trước chính Nhật Bản ở trận chung kết cách đây 6 năm. Nhật Bản chấp nhận ngôi á quân. Ở các vị trí còn lại trong tốp 5 lần lượt là Brazil đứng hạng 3, Bulgaria hạng 4 và Trung Quốc hạng 5.

U.21 Ý chơi rất hay ở set 5

Niềm vui của các CĐV Ý

U.21 Ý lần thứ ba lên ngôi vô địch

Các cô gái Ý đã có trận đấu rất bản lĩnh ẢNH: FIVB



