Billiards: Liên tục tung siêu phẩm, Nguyễn Quốc Nguyện đánh bại Trần Đức Minh tại PBA

Giải billiards PBA Team League mùa 2025 - 2026 chính thức trở lại với chặng 2, khởi tranh từ ngày 17.8. Tại vòng đấu đầu tiên của chặng 2, đội Hana Card của Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán với đội Harim Dragons của Trần Đức Minh. Ở trận đấu này, hai cơ thủ Việt Nam được sắp xếp đụng độ nhau tại ván thứ 3.

Ván đấu của những cú đánh đảo

Nguyễn Quốc Nguyện vẫn cho thấy phong độ cực cao khi ra sân ở thể thức đồng đội. Ngay sau khi Trần Đức Minh thực hiện không thành công cú đề pa, Quốc Nguyện đã có một cú đánh đảo tứ băng khiến người xem phải trầm trồ.

Nguyễn Quốc Nguyện tiếp tục thể hiện phong độ cao khi thi đấu ở thể thức đồng đội ẢNH: N.T

Có thể nói, màn so tài nội bộ Việt Nam này là ván đấu của những cú đánh đảo. Ngoài pha ghi điểm đầu tiên kể trên, Quốc Nguyện còn thực hiện nhiều tình huống xử lý đảo đẹp mắt khác. Bên kia chiến tuyến, Trần Đức Minh cũng để lại dấu ấn với một cú đánh "kopa" ngược đẳng cấp ("kopa" là viết tắt của Kobayashi - tên người đã sáng tạo ra cú đánh).

Trong suốt ván đấu, Nguyễn Quốc Nguyện là người thi đấu ổn định hơn. Anh có sê-ri 7 ở lượt cơ thứ 4 và dứt điểm ván đấu sau 8 lượt cơ. Quốc Nguyện thắng Đức Minh với điểm số 15/4 ở ván 3.

Cú đánh đảo tứ băng đẹp mắt mở đầu ván đấu của Nguyễn Quốc Nguyện khi gặp nhà vô địch World Cup billiards Trần Đức Minh ẢNH: CMH

Ở trận đấu này, không chỉ riêng Quốc Nguyện mà các cơ thủ khác của Hana Card cũng chơi xuất sắc và giành chiến thắng cách biệt. Trước đó ở ván 1 (đánh đôi nam), Quốc Nguyện cùng Shin Jung-ju thắng cặp Kim Jun-tae và Kim Young-won với điểm số 11/1.

Tại ván 2, đôi nữ của Hana Card thắng 9/2 trước đôi nữ của Harim Dragons. Đến ván 4, đôi nam của Hana Card thắng 9/4 trước đôi nam của Harim Dragons. Chung cuộc, đội Hana Card của Nguyễn Quốc Nguyện giành chiến thắng 4-0 trước đội Harim Dragons của Trần Đức Minh.